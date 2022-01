Ya sea que esté nevando o helando, este jeep no tendrá problemas para conducir este invierno.

Noticias del coche de arranque 5 coches eléctricos urbanos para elegir para 2022

La escena está ambientada en Crescent, Oregon, y cuando el invierno entra allí, neumáticos para nieve obligatorio. Pero ante una ventisca reciente, el automovilista decidió ir más lejos.

De hecho, agregó pistas en sus neumáticos para poder girar de manera segura independientemente de las condiciones de la carretera. Inteligente, ¿no?

Y si creemos en el autor de este video, el motor de este bolsillo No pusieron estas orugas solo para ridiculizar a otros residentes locales. No, lo está usando para ayudarlos meticulosamente.

Sí, dado que es uno de los pocos conductores que puede conducir en estas condiciones, sí se encarga de hacer las compras para un gran número de familias varadas en casa.

Bueno, no vamos a mentirnos, cambiar de pista y luego cambiar, no es tarea fácil. Debe estar familiarizado con él y el proceso de montaje y desmontaje no es una tarea fácil.

Pero ahora, en una región como Oregón, puede tener sentido rápidamente.