“Ya existen alternativas al uso de glifosato y neonicotinoides”

Tribuna. El presidente republicano Emmanuel Macron fue entrevistado en los medios online el viernes 4 de diciembre de 2020. BrutalAdmitió que no podía evitar el uso agrícola del glifosato dentro del plazo prometido. Y considéralo “Incorrecto” Fue “Colaboración”. Pero sin mencionar quién es responsable de lo que parece ser un baile político. Después de unas semanas de rehabilitar el uso de neonicotinoides para cultivar remolacha azucarera, resulta realmente confuso.

Pero, ¿tenemos alguna razón para preguntarnos? Los científicos reconocen cada vez más qué medidas se han tomado para alentar a los agricultores a encontrar una alternativa al uso de cada uno de estos plaguicidas y sus riesgos. ¡Absolutamente nada!

Esto incluye las 146 recomendaciones de la Citizens ‘Climate Conference, que Emmanuel Macron dijo que le gustaría apoyar. “Sin filtro”, No es necesario tenerlo en cuenta por completo. De hecho, hace muchas promesas incumplidas.

Neonicotinoides: el Consejo Constitucional confirma la legislación para eliminar parcialmente su prohibición

Porque ya existen prácticas agrícolas alternativas para el uso de glifosato y neonicotinoides. Estas técnicas, que forman parte de la agronomía científica (disciplina de los agrónomos), al mismo tiempo se inspiran en los agricultores más antiguos, no tanto orientadas a erradicar las hierbas que compiten con las plantas cultivadas o los pulgones que las propagan. En lugar de que los virus reduzcan su proliferación y reduzcan su daño.

Ampliar los ciclos de cultivo

El primero de ellos es extender los ciclos de cultivo y diversificar los organismos cultivados dentro de nuestras regiones. Si queremos reducir la proliferación de pastos indeseables en la misma tierra de cultivo, no debemos plantar el mismo cultivo todos los años.

Este es el resultado de interrumpir el ciclo reproductivo de las llamadas “malezas” en cada capa al no realizar el mismo trabajo cultural cada año. Los individuos en crecimiento en compañía de un organismo cultivado en particular no pueden reproducirse en grandes cantidades cerca de otras fechas en los próximos años, y su crecimiento y desarrollo ocurren en fechas diferentes.

En el mismo año, en un mismo paisaje, cuando los estratos están ocupados por cultivos de diferentes especies, uno de ellos sufre graves daños por plagas provocando grandes daños. Los cultivos de las capas vecinas no les dan la bienvenida ya que existen verdaderas dificultades para esparcirse.

