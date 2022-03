WoW Shadowlands Sepulcher of the Founders Strats and Boss Guides, All Raid Strategies – Breakflip

Aquí encontrarás todas nuestras guías estratégicas, consejos y trucos para asaltar a los empleadores del Sepulcro de los fundadores en WoW Shadowlands.

Con Apéndice 9.2 Mundo de Warcraft Los jugadores pueden encontrar 11 jefes. Cementerio de los Fundadores En tierras umbrías. Cada patrón tiene su propia estrategia para vencerlo y así avanzar hacia la redención.

Descúbrelo a continuación Nuestras guías para atacar a los jefes del Sepulcro de los Fundadores En WoW Shadowlands.

Founder Sepulcher Boss Guías y capas en WoW Shadowlands

Los jugadores de World of Warcraft Shadowlands con la tumba de los fundadores enfrentan muchos desafíos. En realidad, nada menos que el parche 9.2 Raid 11 empleadores Incluyendo a Andy Wrin y al jefe final, The Jailer. Además, la secuencia que pueden hacer los empleadores es un poco específica, encuentre el camino a esta prueba a continuación.



Aquí está el camino de los jefes de Sepulcher de los fundadores en WoW Shadowlands

(Imagen cortesía: wowhead)

Entonces alli esta 2 formas posibles del segundo jefe Lo mismo con Le Geôlier antes de unirse a Anduin Wrynn. Aparentemente debes haber matado a todos los jefes de 2 caminos posibles para continuar.

Descubra la estrategia del empleador del proveedor del fundador haciendo clic en su nombre en la lista a continuación para acceder a su guía exclusiva.

