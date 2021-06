Windows 11: todo lo que desaparece del sistema operativo

Cortana, Skype o incluso “Live Tiles” no serán suscriptores.

Nueva versión de Windows Presentado por Microsoft el jueves por la noche Promete muchos cambios. El agente informático no duda en revisar a fondo su posición en una serie completa de temas, especialmente en lo que respecta a su política en su tienda de aplicaciones. Microsoft también ha anunciado que faltarán muchas funciones. Regrese a estos “grandes visitantes” de Windows 11.

Cordana, Asistente virtual

Esto es solo una sorpresa a medias considerando que Microsoft ya ha retirado a su asistente en varias plataformas. El rival de Sree, Cordana, nunca ha podido ganarse el corazón de los usuarios. Esta es sin duda una de las características más bajas de Windows. Por tanto, no es de extrañar que se aleje completamente del ecosistema de Windows. Desafortunadamente para algunos usuarios que encontraron esto útil, Cordana no será reemplazado por otro asistente digital.

Les Live-Tiles

Falta otra cosa mala: live-tiles o “tiles animados”, estos pequeños cuadrados animados que el usuario puede personalizar en el menú de Windows para crear accesos directos a contactos, aplicaciones o documentos. Con Windows 11, Microsoft volverá a un menú más sobrio. Los “mosaicos animados” serán reemplazados por un nuevo panel que integra widgets que el usuario puede mostrar deslizando el dedo de izquierda a derecha en su pantalla. Los mosaicos aparecieron por primera vez con Windows 8, inicialmente destinado a reemplazar la interfaz de Windows en tabletas y dispositivos táctiles.

Skype

No, Skype no desaparecerá por completo con Windows 10. El servicio de correo continuará, pero la aplicación ya no se instalará en el sistema y será reemplazada por grupos de Microsoft. Lógico, eso le daría popularidad al software. Los equipos ahora son accesibles para todos, y esta no es solo una herramienta reservada para profesionales. Sin embargo, aquellos que lo deseen pueden volver a descargar la aplicación desde la Tienda Windows. Sin embargo, sus días parecen estar contados.

Pintura 3D

Esta es una de las características estelares de Windows 10. Paint 3D es una herramienta sencilla para diseñar modelos y dibujos en 3D. Esta herramienta estaba destinada al público en general y se basaba en el éxito de la impresión 3D en particular. Sin embargo, este sector no se ha incorporado. Como resultado, Paint 3D ya no está integrado en Windows. Sin embargo, el software siempre se puede recuperar individualmente.

Una nota

Sin embargo, la decisión de Microsoft de eliminar “OneNote” de Windows 11 es bastante sorprendente. La aplicación de toma de notas integrada con la oficina todavía se usa ampliamente. Sin embargo, Microsoft quiere dejarlo de lado. La buena noticia es que el software todavía está disponible para su descarga desde Microsoft Store.