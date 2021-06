Windows 10: última actualización que provocó un error

Obtiene dos soluciones para corregir el error introducido por la última actualización del sistema operativo de Microsoft.

La última actualización de Windows 10 no tiene por qué ser tan buena. Para algunos usuarios, esto causa una serie de problemas con la barra de tareas: Fonandroid informa que algunos iconos no se muestran o no están directamente alineados entre sí. Preocupaciones que complican el lanzamiento de algunos proyectos.

Entonces, la actualización KB5003214 para Windows 10 y especialmente la nueva funcionalidad que introdujo es “Campos de noticias e intereses”. Esta nueva opción le permite mostrar noticias y clima desde la barra de tareas.

Si la manifestación del problema se manifiesta de manera diferente entre los usuarios (superposición, migración de íconos faltantes o inesperada), las soluciones para solucionarlo son todas iguales: desinstale la actualización o desactive la función.

La primera opción es obviamente más seria. Para desinstalar la actualización, vaya a la configuración de su computadora. Vaya a la pestaña Actualización y seguridad. Luego, seleccione Windows Update y haga clic en Mostrar historial de actualizaciones. Puede ver una lista de las últimas actualizaciones de Windows 10 instaladas en su computadora. Finalmente, toque Desinstalar actualizaciones y seleccione la versión KB5003214 para desinstalar de su dispositivo.

La segunda solución le permite tener otros beneficios de la actualización. Para desactivar la función compleja, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas y vaya a la pestaña Noticias y áreas de interés. En el nuevo menú, seleccione Desactivar y listo.