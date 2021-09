Whistler siente “más energía” en la Aprilia que en la Yamaha

Gran Premio de San Marino permitido Maverick Vinas Da un nuevo paso para encontrar a Aprilia. Dejando puntos en Aragón, esta vez el nuevo piloto de Nole ocupó la 13ª plaza, ayudado por la experiencia que adquirió en Misano en un test realizado dos semanas antes, tras brillar varias veces durante el fin de semana.

Al comienzo de la temporada, los Wiggles ganaron y el nivel de rendimiento de Yamaha aún no estaba con Aprilia y aterrizó en una plataforma en Assange, pero el piloto español cree firmemente que puede lograr grandes cosas con esta máquina. Tiene la base para aparecer con mayor frecuencia en el grupo líder.

“Siento que mi capacidad será mayor con esta bicicleta, tiene más potencia y puedo frenar mejor.“, Explicó Vinas. “Pero todavía tengo algunos puntos en los que no entiendo bien la moto, así que necesito pliegues. […] Sobre la moto todavía me quedan muchos puntos por aprender y ganar confianza. […] Siento que esta bicicleta está muy tensa, especialmente en las primeras rondas, y cuando quieres empujar un poco más fuerte, se mueve mucho. “

“Así que hay cosas que deben corregirse, y cuando ese sea el caso, avanzaremos mucho en los períodos de vuelta. Pero en este punto aprendemos y aprendemos. En cada carrera aprendo un poco más. Bicicleta. 27 Las vueltas te permiten cambiar el estilo de pilotaje y frenar de manera diferente Durante la carrera pude probar cosas diferentes.

Así que Vinels confirma que no se arrepiente de haber abandonado el último año de su contrato con Yamaha, y que tiene que adaptarse a una Aprilia que sigue siendo fácil de manejar, aunque tenga que empezar de nuevo: “Estoy satisfecho. Es un nuevo desafío, pero empezamos en 27 segundos. [à Alcañiz]Fuimos a 21 [à Misano]Estamos progresando poco a poco y eso es lo más importante. “

“Aprendimos mucho este fin de semana, de verdad”., Agrega Vinas. “Obviamente tenemos que trabajar más duro porque no me siento cómodo con la moto, especialmente en la calificación, y luego con el tanque lleno tuve algunos problemas en la carrera. Estoy contento. No es perfecto pero es muy bueno. Estoy constantemente entender las cosas.

Whistler confía en la prueba de Mizano para avanzar

Maverick Vickels pasó menos de diez días en RS-GB entre sus dos primeras carreras y la prueba organizada en Misano hace tres semanas. Habrá pruebas programadas en órbita italiana los martes y miércoles “El más importante” Y permítale completar su conocimiento de Aprilia. A pesar de la pista mojada, fue uno de los pocos que abandonó los boxes esta mañana.

“Tenemos mucho que intentar. Al final, solo corrí dos carreras, así que también tengo mucho que aprender. Pero necesito un poco de ayuda con algunas áreas de la pista que necesitan soluciones. En general, esto es muy positivo para yo. Montamos aún mejor. Poco a poco, no de la noche a la mañana. Debemos seguir trabajando duro “.

Aunque sabe que la prueba será útil para probar piezas para la temporada 2022, Vickles espera que Aprilia le permita encadenar las computadoras portátiles a la máquina utilizada este año para continuar con sus puntajes: “Quiero concentrarme esta temporada porque quiero ver buena fe en la moto y, sobre todo, buena consistencia. Eso es importante. Así que tenemos que dedicar tiempo a los reglajes”.

“Obviamente tenemos que probar cosas para la próxima temporada porque ahora tenemos que diseñar la moto, no más tarde. Necesitamos tiempo, así que esta es la prioridad. Pero tengo que estar muy cómodo siendo rápido. Es mitad y mitad. Creo que es bueno reservar un día para una cosa. Piensa, otra [au reste]. “