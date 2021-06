WhatsApp finalmente resolverá el mayor problema del archivo de chat

WhatsApp agregará una característica completamente nueva relacionada con la privacidad. La última versión beta disponible a través de Testflight mejora el archivo de chat, donde los usuarios pueden guardar chats ocultos desde la pantalla de inicio.

WhatsApp ya tiene un archivo de chat, pero no es tan útil como podría pensar. Aunque la función permite guardar conversaciones, cada vez que un usuario recibe un mensaje de un chat archivado, regresa a la página principal del chat con las conversaciones restantes. Con nuevos archivos de gatos, Los gatos no marchan No se enviará ninguna notificación cuando el remitente envíe un mensaje.

La sección Chats archivados se encuentra en la parte superior de la pantalla de inicio. Inesperadamente, WhatsApp no ​​te permitirá ocultarlo. Esto indica el número de conversaciones grabadas y las notas hechas por el miembro del grupo.

El usuario puede elegir si desea mantener los chats archivados en esta sección. O regresa a la página de inicio Tan pronto como reciban un nuevo mensaje. El archivo se puede configurar desde la sección “Chats” en la configuración de la aplicación.

Se espera que esta nueva función llegue a WhatsApp en las próximas semanas. La innovación se implementará en una actualización, que en la mayoría de los casos se descargará automáticamente a través de la App Store.

Mejoras de seguridad (raras) de WhatsApp

Esta nueva característica no es la única característica de privacidad que viene con WhatsApp. Según Wabetainfo, la aplicación de mensajería agregará “modo perdido”. Esta opción está disponible en la configuración de privacidad de WhatsApp, Le permite eliminar automáticamente su historial de chat. Y después de que el destinatario haya leído.

Actualmente, la aplicación propiedad de Facebook ya tiene algunas características relacionadas con la privacidad. WhatsApp necesita que los usuarios intenten acceder a la web Confirme la conexión con Face ID o Touch ID.. Puede habilitar un bloqueo de pantalla para que la aplicación le solicite acceso antes de iniciar sesión en la aplicación.

Si bien la compañía ha confirmado que no limitará las cuentas de los usuarios que no cumplan con los nuevos términos, WhatsApp aún mantiene su controvertida política de privacidad.