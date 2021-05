WhatsApp cambia las reglas el 15 de mayo: ¿A qué te arriesgas?

La mensajería instantánea penalizará a quienes no acepten sus nuevos términos.

A partir del sábado 15 de mayo de 2021, WhatsApp aplica la controvertida actualización de sus Términos de uso y Política de privacidad. Vista: mayor intercambio de datos con Facebook, el propietario de la mensajería instantánea.

Como recordatorio, la plataforma se ha enredado desde enero de 2021 con esta actualización, que se pospuso del 8 de febrero al 15 de mayo de 2021 tras la protesta mundial. Coexisten dos escenarios: o ya lo has aceptado, o continúas rechazándolo.

De cualquier manera, ¿cuáles son las consecuencias?

1. Ya aceptó los nuevos términos.

En términos absolutos, nada cambia. Al menos en su uso diario de WhatsApp. En cuanto al intercambio de datos, revisado al alza y a la baja, está más limitado en Europa que en cualquier otro lugar del mundo. Motivo: Reglamento general de protección de datos, Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea.

En Twitter, Niam Sweeney, Director de Políticas Públicas para Europa en Facebook, ya detalló esta Privacidad Europea en enero de 2021.

2. Aún no acepté los nuevos términos.

Su cuenta de WhatsApp entrará en una fase de autodestrucción a partir del sábado 15 de mayo de 2021. La aplicación le recordará cada vez más que acepte los nuevos términos. Una vez esta notificación permanente, las funciones quedarán restringidas, hasta el punto de inutilizar los mensajes.

– “No podrá acceder a su lista de discusión, pero aún podrá contestar llamadas telefónicas y videollamadas entrantes”. Si ha activado las notificaciones, puede tocarlas para leer o responder un mensaje, o para devolver la llamada a un contacto que perdió una videollamada o cuyo teléfono. “

– “Después de algunas semanas de funcionamiento limitado, no podrá recibir llamadas entrantes ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono”.