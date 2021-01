WhatsApp ahora requiere autenticación biométrica en la computadora

WhatsApp pronto le pedirá que ingrese sus huellas digitales biométricas para confirmar la conexión de su cuenta en la versión web de la aplicación.

Hasta ahora, conectar su cuenta de WhatsApp con su computadora, desde una aplicación de escritorio o la web, era suficiente. Escanee el código QR en su teléfono inteligente. Este proceso es fácil, pero muy inseguro para el gusto de la empresa, que ahora agregará una nueva capa de protección al proceso. Como parte de un rediseño de su versión web, WhatsApp explica que si alguien puede administrar su teléfono, ya no podrá conectarlo a su computadora para que su identidad pueda ser secuestrada o luego buscada en sus conversaciones. Por ejemplo. Una medida adicional, encaminada sin duda a enviar la pastilla Anuncio de cambio de D&C Sitio de noticias en línea.

Así que en el iPhone WhatsApp requerirá autenticación biométrica A través de Face ID o Touch ID, al menos en dispositivos con iOS 14. En cuanto a los smartphones Android, cualquier dispositivo que sea compatible con la autenticación biométrica (reconocimiento facial, iris o huella dactilar) actuará como factor de identificación. Por supuesto, esto no significa que el afiliado de Facebook pueda recopilar y almacenar su información biométrica. Como ocurre con la mayoría de las aplicaciones seguras de terceros, el sitio utilizará el protocolo que ya está en su teléfono. En un comunicado, la empresa dijo: “La autenticación de rostro y huellas digitales se realiza para proteger la privacidad de su dispositivo. WhatsApp no ​​puede acceder a la información biométrica almacenada por el sistema operativo de su dispositivo “. Los usuarios no están seguros de si esto es suficiente para evitar que vuelen alto hacia sitios de noticias más seguros. Señal, tormenta Desde unas semanas.