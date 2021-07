Wendy está clasificada como roja para el mosquito tigre: ¿realmente tenemos que preocuparnos?

Como todos los años Wendy está clasificada en rojo en el mapa de equilibrio del mosquito tigre. Esta especie es agresiva con los humanos y se convierte en vector de enfermedades, especialmente durante el día.

Así, sesenta y cuatro campos se muestran en rojo en el sitio especial de vigilancia de mosquitos. La Wendy Forma parte de los sectores coloniales.

Innecesario. Sin embargo, la “Misión Regional de Salud y Medio Ambiente” de la Agencia Regional de Salud de la Base de la Lower le advierte que tenga mucho cuidado con la información difundida por los sitios comerciales (especialmente el sitio Awareness-Mosquito), y le recuerda que solo hay un mapa de distribución oficial de el Mosquito Tigre encargado de la salud. Disponible en el sitio web del Ministerio. “Cuando eso pasa, El mapa es visible aquí.

En este mapa oficial, también, el Wendy Categorizado en rojo, pero ARS da una impresión decente de esta situación:

“Se considera que el sector ha sido colonizado por el Ministerio de Salud desde 2015. Pero esta clasificación no debe interpretarse como una referencia a la infección común de Wendy. Hasta la fecha, el mosquito Aedes albopictus solo se ha encontrado en dos municipios: Fontaine-le-Comte y Saint-Hermine y para 2020 no se encontrará en otros municipios. Hasta la fecha, no se han reportado casos domésticos de esta enfermedad transmitida por mosquitos (dengue, chikungunya o Zika) en Pace de la Lrere y Fordiori en Wendy. “