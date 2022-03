WC 2022 / Argentina: ¡¡Agüero con Messi en Qatar!!

Por







Buenas noticias para los aficionados al fútbol argentino. Aunque terminará con su vida por un problema cardíaco, el Kun Agüero será parte del viaje de la selección argentina a Qatar para participar en la Copa del Mundo 2022, que se disputará a fin de año (21 de noviembre – 18 de diciembre).

Según el canal de deportes de TV paga de Argentina, TyC Sports, no será jugador, pero es aceptable que esté en un rol que debe definirse.

Tras una entrevista con el presidente de la Confederación Argentina de Fútbol, ​​Agüero confirmó la noticia: «Iré a Qatar. Entonces tenemos que ver cuál es el papel. Fue una conversación agradable. Sikwi (Tapia, nota del editor) fue muy amable y me pidió que me uniera a ellos. Estos días hablamos de qué papel estamos jugando y si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Terminaremos todo esta semana. Voy a estar con muchachos, voy a estar ahí, me llevo bien con ellos. El objetivo es relajarse cerca de ellos.

