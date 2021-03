Warner Bros. provoca una serie de sospechas …

Durante una conferencia frente a sus inversionistas, el CEO de Warner Bros. brindó algo de placer. Jason Clare señaló una serie de aventuras de la pequeña bruja. Si es prudente en este asunto, los rumores provocan una adaptación de la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito.

Buenas noticias para los fanáticos del pequeño mago obvio. Warner Bros. trabajó en una nueva forma de extender la saga de la pantalla pequeña pero grande. Durante el Día del Inversor de Warner Bros., el CEO Jason Clare lo explicó “Hay una cosita llamada Harry Potter, uno de los dueños más queridos del mundo. Estábamos increíblemente agradecidos por la oportunidad de trabajar con JK Rowling, así que diría que hubo mucha diversión y energía”.. Las intrigantes declaraciones que no actualizan los rumores sobre la secuela de la icónica historia de la década de 2000. Hace unas pocas semanas, El reportero de Hollywood La empresa ya ha anunciado planes para construir Una serie alrededor del universo Imaginado por un novelista inglés. Sabemos un poco más de este proyecto, e imaginamos que aún está en pañales.

Volviendo a la pantalla grande

Los medios estadounidenses informan que las varitas mágicas y la escoba voladora no solo volverán al pequeño tragaluz. Adaptación de la obra Harry Potter y el legado maldito Estará en proceso para la pantalla grande. Como recordatorio, este trabajo no fue firmado por JK Rowling, sino por un dramaturgo inglés: Jack Thorne. 19 años después del fracaso de Voldemort, nuestros héroes se están preparando para convertirse en padres y enviar a sus hijos a Hogwarts. Harry Potter, que ahora trabaja en el Ministerio de Magia, se enfrenta a un fantasma de su pasado. Roban un Time Turner y Amos DeGory se apresura hacia el mago para cambiar el flujo de tiempo para salvar a su hijo Cedric. Si se niega, su hijo no escuchará y hará todo lo posible para resucitar al amigo de su padre. La obra se estrenó en Londres a las 4.30 a.m. de julio de 2016, antes de que la epidemia se cerrara en todo el canal. Queda por ver si Warner Bros. traerá estos tres de vuelta a la pantalla. Mientras tanto, vemos la tercera misión de las aventuras de Norbert Dragonnew Animales fantasticos En 2022.