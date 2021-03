Wanda activó la Fase 4 de MCU aquí

Del episodio 9 Vandavision Estaba lleno de giros y vueltas. Engañó a algunos internautas, Pero tranquilizó a muchos. Te lo dijimos antes 14 cosas para recordar de este último capítuloAhora queremos volver a un punto específico abordado en el noveno episodio: Exactamente lo que desencadenó a Wanda. Algo grande podría arder en el lado de la MCU.

Wanda ha creado uno aterrador

Al final del noveno capítulo, Wanda logra derrotar a Agatha con carreras pegadas en la pared hexagonal. Poco antes del final de la guerra entre las dos brujas, Agatha dice que Wanda no sabe lo que acaba de crearY este último lo necesitará en el futuro. Ella también menciona: “Este mundo está tan roto como tú”.

Muchos internautas lo han visto allí. Introducción Dr. extraño, Especialmente Segunda escena posterior al crédito. En todo esto, sin embargo, las declaraciones anteriores de Agnes La magia del caos La sopa caerá un poco como un cabello. Excepto que este caos está directamente relacionado con la magia. ¿Qué provocó a Wanda?

Wanda ahora está provocada wandavision

Han surgido varias hipótesis a raíz de este El último capítulo Vandavision. Muchos internautas lo creen La magia del caos Puede tener un gran impacto Dr. extraño, Por diferentes razones. Primero, conocemos el surgimiento de la brujería escarlata Cojinete mágico del caos, Provoca importantes disfunciones sobre la realidad. Como vimos cuando consultó le Darkhold Al final del segundo post-show, Wanda podría estar mejor detrás del estreno de Multivers En la cuarta fase del MCU.

Sin embargo, ese también puede ser el caso Wanda Stone abrió la puerta a la empresa, Por su magia del caos. Esta poderosa empresa realmente es En forma de DarkholdY Magia del Caos. En los cómics, esa empresa tiene la mente de Wanda una y otra vez. Ahora Wanda ha optado por “comprender su poder” y está leyendo con entusiasmo a Darkholt. Acceso de Chthon a la Tierra en los cómics), Como los cómics, esa empresa podría venir a la tierra y causar estragos.

De hecho, Satanás es uno de los dioses antiguos. Marvel es demasiado poderosa para desintegrarse en un monstruo, lo que dice mucho sobre sus habilidades. Puede tomar cualquier forma que quiera, El poder mágico se puede manipular a voluntadPosee los poderes de la telepatía y el conocimiento ilimitado en las artes ocultas. Gracias a Darkhold.

Las palabras de Agatha Creando algo muy peligroso y predicciones La Bruja Escarlata traerá el Caos No pueden ser solo palabras vacías. Entonces Wanda, En la serie Vandavision (Y sobre todo en la final), que no solo abrió la puerta a multiversos, Pero también en Satanás. ¿Qué opinas de esta teoría? No dudes en responder ¡En nuestra zona de encuestas y comentarios!