Wafa revela el motivo de su pelea con Gesta: “Nunca volvemos a hablar”

Gesta y Wafa son amigos desde su respectiva participación en Co Landa. A menudo publicaban en una de las redes sociales, hasta la despedida de soltera de Wafa. Silencio de radio desde entonces. Wafa finalmente explicó el motivo de la distancia.

Wafa y Zesta son dos ex candidatos de Go Landa. Se volvieron tan cercanos luego de su respectiva participación que compartieron muchos momentos juntos en sus redes sociales. Pero después de la despedida de soltera de Wafa, nunca los vimos juntos.

Durante una entrevista transmitida por Sam Jira en YouTube, Wafa reveló la razón de eso. Según ella, el motivo fue un hecho ocurrido durante esta despedida de soltera. “En mi despedida de soltera, las cosas no salieron exactamente bien entre Rania y Jesta. No se conocen pero no se llevan bien. (…) Me dije a mí mismo que sabía arreglar las cosas y que eso no cambiaría nada. No quiero que uno de ellos me hable del otro. Hubo estas pequeñas tensiones, y cuando llegué a casa me dijeron que no había incomodidad, que ambos eran mis amigos. Cuando regresé, era cierto que me sentí un poco distante, pero nunca volvimos a hablar.“

Según Wafa, su exnovio no pudo soportar el hecho de que ella no eligiera las páginas “.Ella piensa que debería haber hecho algunas cosas, pero no es si se confunden … Ella ya me ha dicho que puedo defenderla, pero no quiero interferir en esta pelea. No son de la misma ciudad, por lo que nunca nos volveremos a ver.“