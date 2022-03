Volodymyr Zhelensky teme un apocalipsis en Europa si el mundo no logra detener a Vladimir Putin

Volodymyr Zhelensky en una conferencia de prensa el 3 de marzo de 2022 en el Palacio Presidencial en el Palacio Mariinsky, Kiev. Laurent van der Stock por «El mundo»

Volodymyr Zhelensky, el hombre más amenazado del planeta en estos días, sonríe. «Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Estoy vivo y me siento importante para los demás. La moral es buena, el equipo funciona, nadie se va. ⁇ El líder ucraniano reconoce que la caída o el asesinato es uno de los objetivos bélicos de Moscú. «Un hombre que quiere vivir como los demás seres humanos». “Siempre pienso en la vida de nuestros jugadores. Extraño a los miembros de mi familia. Por otro lado, como presidente, no tengo derecho a temer por mí mismo. ⁇

Señor. Zhelensky fue «señor de la guerra» durante una semana y, por primera vez, el jueves 3 de marzo se reunió con un grupo de periodistas internacionales. El mundo, a una rueda de prensa restringida. Su equipo instaló un búnker anónimo en una sección del Palacio de la presidencia ucraniana Marinsky en Kiev. Todos los días, cuando transmite mensajes de video a sus camaradas, el Sr. Zhelensky desea retratar a un jefe de estado que trabaja en su lugar habitual, lo que no significa que trabaje allí o viva permanentemente.

Mientras Moscú ha intensificado su ofensiva militar contra Ucrania a pesar de la condena mundial y los llamamientos a un alto el fuego, Kiev teme un asedio inmediato. Zhelensky quiere enviar algunos mensajes. Este presidente, que asegura tener unas quince conversaciones diarias con jefes de Estado o de Gobierno, parece estar tirando sus últimas botellas al mar antes de pensarlo siquiera, en un estado de persecución y agotamiento. «Apocalipsis».

“¡Cállate el cielo! ⁇

El primer mensaje, más convincente, fue sobre la superioridad del aire comprimido de Rusia en esta guerra. Sabía que incluso si Ucrania de alguna manera redujera algunos ataques terrestres y se preparara para la acción guerrillera en las ciudades, su país no podría sobrevivir contra la Fuerza Aérea Rusa. Por lo tanto, desencadena la posibilidad de una «zona de exclusión aérea», una zona de exclusión aérea. Los aliados de Ucrania ya han rechazado esta hipótesis porque solo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa puede implementar tal movimiento, como lo hizo la Alianza Atlántica en los cielos de la ex Yugoslavia en la década de 1990. Sin embargo, esta vez no es cuestionable si involucrará a la OTAN directamente en el conflicto con la potencia nuclear hostil Rusia.

“¡Si no tienes el poder de cerrar el cielo, dame aviones! Señor. Zhelensky grita. ¡Si no lo hace ahora, díganos cuántos ucranianos deben morir y cuántos brazos, piernas, cabezas deben volar! Dime, esperaré ese momento…” Menciona que no quiere «No» La OTAN va a la guerra con Rusia, pero él cree que es una alianza liderada por EE.UU. «Poderoso para prevenir guerras» Por su poder inhibidor. “¡Cierra el cielo!, Él dice de nuevo. ¡El cielo nos matará! ⁇

Deberías leer el 63,44% de este artículo. Los siguientes son solo para suscriptores.