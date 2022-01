Volkswagen ha logrado sus objetivos más de lo que ha

25 de marzo de 2020 – complejidad en el trabajo.

Atrás quedaron los buenos días de fabricar autos que la gente quiere comprar para tener éxito. Hoy en día, todo fabricante de automóviles tiene que respetar las emisiones medias, establecidas por Bruselas, y si el fabricante vende demasiados modelos grandes con mucho, y no suficientes coches con bajas emisiones, o coches eléctricos con cero emisiones de carbono, el fabricante tendrá que pagar una gran multa. Es necesario, por tanto, realizar previsiones de ventas, con la política de precios como variable de ajuste, para orientar a los clientes hacia los modelos más benignos.

Realmente no sería fácil en tiempos normales, pero es francamente complicado en este período, ya que la epidemia ha cambiado los hábitos de los automovilistas y la falta de componentes electrónicos ha perturbado significativamente el buen funcionamiento de todas las fábricas. Volkswagen, la marca líder en Europa, puede estar encantada de quedarse en las uñas. Esto se debe en gran medida al éxito de sus modelos eléctricos, aunque no sea lo que podría haber sido, ya que Versión básica de ID.3 Casi no estuvo disponible en 2021. Volkswagen promedió las ventas en Europa en 2021, sin embargo, solo se emitieron 113 g/km de CO2, mientras que el objetivo del fabricante era de 119 g/km. Eso es gracias a 263,000 eléctricos y 106,000 híbridos eléctricos.

¡El fabricante lo hará mejor en 2022!

¿Caerá el Volkswagen medio por debajo de los 100 g/km en 2022?

