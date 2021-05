Vóleibol. Programación, transmisión de televisión, programa en francés: todo lo que necesita saber sobre la Liga de Naciones.

Liga de las Naciones (Liga Nacional de Voleibol, Antes conocida como la Liga Mundial (VNL), ganada por Francia en 2015 y 2017, tendrá lugar íntegramente en Rimini (Italia) del 28 de mayo al 27 de junio. ¿Cómo va la competencia? ¿Bajo que condiciones? ¿Cuál es el plan y cuáles son las ambiciones de Blues? Descubra todo sobre la competencia.

¿Cuál es la fórmula para la edición 2021?

Los dieciséis equipos que ingresaron competirán todos en el mismo grupo. Las naciones formarán una cadena con tres partidos en tres días y tres días libres. Esto, cinco veces seguidas. Francia comienza contra Bulgaria a las 10 a.m. del viernes y finaliza la fase de grupos el 23 de junio. La boloñesa de Wilfredo Lyon.

Al final de este único grupo gigante, se encontrarán los primeros cuatro finalistas en el stand.

¿Cómo ver los partidos de Blues?

Équipe.fr ha puesto en marcha un sitio de retransmisión de eventos deportivos, propiedad del canal L’Équipe. A diferencia de algunos de sus competidores, L’ipequipe tiene un solo canal. Para que pueda acceder a todos los partidos de blues de forma gratuita y en directo en el sitio web del equipo.

Además, algunos partidos de la selección francesa se retransmitirán en el canal Équipe. Los partidos contra Alemania (29 de mayo a las 10 a.m.), Australia (30 de mayo a las 10 a.m.) y Japón (5 de junio a la 1 p.m.) ya están programados. Dependiendo de otras noticias antes y después de la Eurocopa 2021 y conferencias de prensa específicas de la selección francesa de fútbol, ​​se pueden programar otras reuniones al margen.

¿Cuál es el plan de la selección francesa?

Tour 1 del 28 al 30 de mayo. Viernes 28 (10 a.m.): Francia – Bulgaria. Sábado 29 (10 a.m.): Alemania – Francia. Domingo 30 (10 a.m.): Australia – Francia.

Tour 2 del 3 al 5 de junio. Jueves 3 de junio (15:00 h): Brasil – Francia. Viernes 4 de junio (15:00 h): Serbia – Francia. Sábado 5 de junio (13:00 h): Francia – Japón.

Tour 3 del 9 al 11 de junio. Miércoles 9 de junio (13:00 h): Francia – Rusia. Jueves 10 de junio (13:00 h): Francia – Eslovenia. Viernes 11 de junio (7:30 pm): Canadá – Francia.

Tour 4 del 15 al 17 de junio. Martes 15 de junio (13:00 h): Holanda – Francia. Miércoles 16 de junio (19: 30h): SuEstados Unidos – Francia. Jueves 17 de junio (7:30 pm): Francia – Italia.

Tour 5 del 21 al 23 de junio. Lunes 21 de junio (13:00 h): Francia – Irán. Martes 22 de junio (18:00 h): Francia – Argentina. Miércoles 23 de junio (15:00 h): Francia – Polonia.

Semifinal 26 de junio. Final 3-4 y final 27 de junio.

¿Cuáles son las ambiciones francesas?

Durante este VNL 2021 el equipo francés tendrá claro el sistema de producción. Es más un producto. VNL no puede tener ningún propósito, Pascal Foussard, gerente de los Blues. Los equipos que lo tengan en este torneo no participan en los juegos. Los Blues, que no juegan juntos desde enero de 2020, deberán recuperar la autonomía ya que han conseguido una victoria increíble e imprescindible en las eliminatorias olímpicas de Berlín. Es bueno, sin importar los cambios, el nivel de fatiga. Tienes que prestarnos atención, Laurent Dilli, quien Llevando al brasileño Bernardino (Bernardo Resente) después de los Juegos Olímpicos. Si hubiera un escenario, sucedería, pero teníamos que buscar automáticas y divertirnos en el campo. Blues se reunió en Mulhouse y se preparó para el partido.

Finaliza mañana el campo de preparación en Mulhouse para la selección francesa de voleibol camino a la Liga Mundial (VNL), que tendrá lugar en el Health Bubble de Rimini (Italia). vffvolley naarnaudjosserand pic.twitter.com/nffPGYVX7Z – PPAE Ch.Keller (appaekeller) 23 de mayo de 2021

¿Quiénes fueron los dieciocho franceses elegidos?

Transeúntes (3): Benjamin Tonyutty (1,83 m, 31, Jaxa Ketziers-Kozley), Antoine Presard (1,96 m, 27, San Petersburgo), Leo Meyer (1,95 m, 24, Nantes-Reso)

Destinatarios-atacantes (6): Erwin Nagabeth . , Thibaut Rozard (1,93 m, 27 años, Wipo Valentia), Yasin Louatti (1,98 m, 29 años, Justrespeski Vegiel).

Como se indica (3): Jean Battery (2.07m, 24, Milán), Stephen Boer (1.96m, 25, Al Ryan), Theo para (2.02m, 21, Toulouse).

Central (4): Bartholomew Chinese (2,01 m, 23 años, Wipo Valentia), Nicholas Le Kof (2,05 m, 29 años, Montpellier), Daryl Bulder (1,97 m, 25 años, Tourcoing), Mouse Quay (1,98 m, 24 años ) Norphone)

Niños (2): Genia Krepennikov (1,88 m, 30, Trento), Benjamin Diaz (1,83 m, 23, París).

¿Habrá audiencia?

La burbuja de salud completamente cerrada se estableció desde el 24 de mayo (fecha de llegada de los equipos) hasta el 29 de junio. En los pasillos y dormitorios de las naciones no hay público ni medios de comunicación. Nos van a encerrar, pero al mismo tiempo, será un año y medio antes de que lo hagamos, En Módena, Italia, colectivamente, el libero francés está revisando a Genia Grepenniko saliendo de una temporada mixta. Nos acostumbramos tanto. Espero que haya una gran terraza para tomar el aire. Será complicado durante un mes, pero es así.

Psicológica y nerviosamente, la fórmula puede resultar agotadora. Por otro lado, tiene la ventaja de ahorrar en viajes largos. Por lo general, cada una de las cinco rondas se juega de viernes a domingo en diferentes países y, a veces, en diferentes continentes.

¿Qué 16 países califican?

Alemania; Argentina; Australia; Brasil; Bulgaria; Canadá; Francia; Irán; Italia; Japón; Países Bajos; போலந்து; Rusia; Eslovenia; Serbia; Estados Unidos.

¿Por qué 18 alianzas?

Quienquiera que sea la burbuja de la salud, dice acceso cerrado. Cada entrenador suele seleccionar 14 jugadores y puede cambiar la estructura de su equipo con mucha libertad entre cada ronda. La Liga de Naciones, independientemente de su importancia, es una forma de prepararse bien para la fecha límite de verano o la fecha límite importante (Euro, Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, clasificatorios según el año). Preparación.

Este año, para compensar la falta de rotación de una ronda a la siguiente, la Federación Internacional ha autorizado a cada país a presentar dieciocho jugadores en su lista. Esto haría posible que todos fueran rechazados físicamente en vista de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el entrenador francés Laurent Dilli tendría que retener solo a doce atletas.