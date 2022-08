Vóleibol. El balonmano de Metz se pone a prueba, Emma Ducella y Les Bleus avanzan

Mundial Sub-18: Les Bleus empiezan con buen pie

Francia U18 ha tenido un buen comienzo en el Campeonato Mundial. Dos Messis, dos extremos ( emma ducella y Manon Errard) son parte de los Blues en Macedonia del Norte.

Francia derrotó primero a España (31-28), luego a Argentina (23-20) con un gol ajustado contra Hungría (22-21). Dussella (1/4 vs. Argentina y ½ vs. Hungría) y Errat (1/6 vs. España y ½ vs. Hungría) aún no han llegado al centro de atención. ¿Qué sigue para Les Blues? Se enfrentan a Noruega y Brasil en la ronda principal el jueves y viernes.