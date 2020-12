Virus Taker Spain apunta a las vacunas desde principios de enero por Reuters

© Reuters.



14 de diciembre (Reuters) – Estos son los desarrollos en curso en la epidemia del virus:

12.20 p.m. – España quiere comenzar las vacunaciones contra el Coronavirus el 4 o 5 de enero si la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) da luz verde para usar la vacuna el 29 de diciembre. Anunció el ministro de Salud Salvador Illa. Primero se vacunará a los residentes y al personal de los hogares de ancianos, luego a los trabajadores de la salud y a otras personas en riesgo particular.

10:37 a.m. – Singapur cuenta con la vacuna Covid-19 de BioNTech y Pfizer PFE.N. El primer ministro, Lee Hsien Loong, dijo que se espera la entrega de las primeras dosis de la vacuna para fines de diciembre. La ciudad-estado del sudeste asiático espera tener dosis adecuadas de la vacuna para todos sus 5,7 millones de habitantes para el tercer trimestre de 2021. Lee y otros funcionarios del gobierno estarán entre los primeros en ser vacunados, después de los trabajadores de la salud, los ancianos y los más vulnerables, me dijo. . La vacuna ya ha sido aprobada en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, México y Bahréin, entre otros países.

10.12 a.m. – Italia considera un bloqueo similar al bloqueo de vacaciones de Alemania. En Roma, el gobierno puede declarar a todo el país como “zona roja” desde el 24 de diciembre hasta al menos el 2 de enero, según los medios italianos. Esto extenderá las restricciones de salida y cerrará tiendas y restaurantes. Se espera una decisión el lunes después de las conversaciones entre el primer ministro Giuseppe Conte y su gobierno y asesores científicos. El domingo, los italianos acudieron en masa al centro de las ciudades para comprar después de que se suavizaron algunas restricciones. Italia ha sido el país con el mayor número de muertes por Corona en Europa desde el sábado. Antes de eso fue Gran Bretaña.

10.02 a.m. – El presidente federal Frank-Walter Steinmeier defiende el estricto bloqueo. “La situación es muy peligrosa”, dijo el presidente federal en un comunicado sobre las nuevas restricciones. “A partir del miércoles, nuestra vida pública y privada estará más restringida que en cualquier otro momento de la historia de la República Federal”. Pero son necesarias medidas decisivas debido al alto número de infecciones por corona.

8:26 a.m. – El primer ministro de Saarland, Tobias Hans, cree que las restricciones de conexión en áreas privadas son necesarias durante mucho tiempo. “Muchas de las infecciones provienen de este entorno inmediato en particular”, dice el político de la CDU en ZDF Morning Magazine. “Es por eso que tenemos que seguir restringiéndonos el próximo año”. Es probable que el “comportamiento normal” en gran medida, como se solía hacer antes, sea posible nuevamente sólo en el contexto de campañas de vacunación y pocos accidentes. El valor de incidencia indica el número de nuevas personas infectadas por cada 100.000 habitantes en siete días. “Para mí está claro que saldremos de este bloqueo cuando tengamos menos de 50 nuevas infecciones por semana”, dijo Hans. Recientemente, el valor ha aumentado a más de 176.

8:20 a.m. – El presidente de la cancillería, Helge Brown, da pocas esperanzas de un alivio de gran alcance a las medidas de Corona al comienzo del nuevo año. Tenía una “gran esperanza” de que los números bajarían, pero: “Creo que es muy poco probable que se produzca una relajación general. Enero y febrero son siempre meses particularmente difíciles cuando se trata de infecciones respiratorias”, dice en el programa. Comienzo temprano “desde RTL / ntv. Mientras estemos en la” etapa de invierno “y no haya suficientes vacunas disponibles para todos,” todavía tendremos días difíciles “.

7:58 am – Según el presidente del Banco Central francés, Francois Villeroy de Gallo, no se esperan efectos económicos positivos de las vacunas contra el coronavirus antes de finales de 2021. Un miembro de la junta habló en la estación France Inter.

7:25 a.m. – El ministro de Economía federal, Peter Altmaier, es optimista de que la economía se extenderá levemente durante la segunda ola de Corona. “Espero que en esta segunda ola podamos evitar un estancamiento económico completo”, dice Altmaier en Deutschland Funk. “Es posible, si actuamos con sabiduría, que volvamos a preservar el núcleo económico del país”. Las medidas de asistencia son fundamentales para ello, por ejemplo, para los minoristas. Pero no solo: “Esto incluye que el bloqueo no tiene que extenderse indefinidamente una y otra vez porque no somos lo suficientemente valientes, entonces también podemos prevenir otra recesión”, dijo el ministro. Sin embargo, esto depende en última instancia del “curso adicional de los acontecimientos”.

05.17 a.m. – El Instituto Robert Koch informa 16,362 nuevas infecciones. Los números tienden a ser más bajos el lunes debido a menos pruebas y menos transferencia de datos durante el fin de semana. Sin embargo, el lunes pasado se informaron 4.030 nuevas infecciones menos. En general, el número de heridos en Alemania es de 1.337.078. Otras 188 personas han muerto a causa del virus o a causa del virus, para un total de 21,975 personas. La tasa de infección de siete días aumenta según la información a 176,4 y está lejos de la meta de 50, que los gobiernos federal y estatal se esfuerzan por lograr. El valor indica el número de nuevas personas infectadas por cada 100.000 habitantes en siete días.

4:05 a.m. – Según el gobierno de Nueva Zelanda, viajar entre Australia y Nueva Zelanda debería ser más fácil. La primera ministra Jacinda Ardern anunció que el gabinete había acordado esencialmente permitir los viajes entre los dos países sin cuarentena (la “burbuja de viajes”) en el primer trimestre de 2021. Prácticamente no hay nuevos casos de Covid-19 transmitidos a nivel nacional en Nueva Zelanda y Australia.

3.40 a.m. – Después de Gran Bretaña, Canadá ahora también puede comenzar a inmunizar contra Covid-19. El primer ministro Justin Trudeau escribió en Twitter sobre una foto de una máquina de transporte: “Las primeras dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer (NYSE 🙂 PFE.N / BioNTech 22UAy.DE han llegado a Canadá”. Se espera que el país comience a vacunar a los grupos vulnerables el lunes.

02.31 a.m. – El líder del grupo parlamentario verde, Anton Hofreiter, ha pedido un plan gradual para el período posterior al 10 de enero después de las decisiones del estado federal sobre el cierre. “En los próximos meses, necesitamos hacer una perspectiva y un plan a largo plazo”, dice Hofreiter del Reinich Post (edición del lunes). Se espera que en enero se apruebe una ley con un plan de progreso vinculante a nivel nacional, que deje claro cuándo y dónde se implementarán las medidas. Los Verdes apoyarán las decisiones. “Estamos a favor del bloqueo estricto planeado ahora. La alternativa era una pérdida total de control y muchas muertes”.

1:52 a.m. – El ministro federal de Economía, Peter Altmaier (CDU), pidió a los ciudadanos que se abstengan de comprar regalos de Navidad los lunes y martes por el riesgo de infección. “Espero y espero que la gente solo obtenga lo que realmente necesita de la comida”, dijo Altmire en una entrevista política con Bild. Este no es el momento de las “aventuras de compras”, los cupones son la mejor solución. Nadie puede decir cuándo abrirán las tiendas después de Navidad. “Cuanto antes controlemos esta infección, mejor para todos”.

1:41 a.m. – La Asociación Alemana de Protección Infantil (DKSB) está pidiendo ayuda financiera para familias de bajos ingresos debido al severo bloqueo. El presidente Heinz Hilgers dijo a Funke Mediengruppe: “Ahora estamos gastando mucho dinero para ahorrar en bares, restaurantes y tiendas minoristas. Los niños pobres no deberían quedarse atrás más de lo que realmente son”. Entonces, DKSB pidió el costo de un dispositivo digital para los niños necesitados y el pago de una compensación a las familias pobres, ya que es casi imposible que estas familias proporcionen a sus hijos una computadora portátil o tableta para el aprendizaje a distancia. Con la expansión del aprendizaje a distancia antes de Navidad, los niños y adolescentes en la escuela ya no recibirán almuerzos. “Muchos niños con padres de bajos ingresos tienen derecho a almuerzo gratis en la guardería o la escuela. Este beneficio ya no está disponible y no se repone en ningún momento.

00.09 a.m. – La Asociación Alemana de Hospitales espera que el número de pacientes de Covid 19 en unidades de cuidados intensivos continúe aumentando a pesar del cierre. “En las próximas dos semanas, el número de infecciones aumentará inicialmente de nuevo. El bloqueo solo entrará en vigor después de un retraso. Espero que el número de pacientes con Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos aumente de unos 4.500 a 5.000 actualmente a finales de año”, dijo Gerald Jass, presidente de la Asociación Alemana de Hospitales. Red de Liberación Alemana (RND / Mon).