Virus corona en Europa. Francia abre iglesias, Suecia cierra escuelas secundarias

“Ahora, antes de Navidad, nuestra conciencia no puede disminuir”, dijo Conte, y agregó que Italia ha visto un alto número de muertes diarias desde el brote: 993. El primer ministro pidió a las personas que no permitan que las personas que viven en otros lugares en sus hogares, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. “En un sistema independiente y democrático, recomendamos encarecidamente que no se ingrese a hogares con restricciones estrictas, pero no se permita a personas que no vivan con nosotros, especialmente en estos casos”, dijo.