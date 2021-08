Vinas habla tras su suspensión – GB inside

Suspendido por Yamaha desde el jueves, Maverick Viñas rompió el silencio. Spinard grabó su primera entrevista con la televisión italiana Sky Sports. Admite una mala conducta durante el Gran Premio de Estiria, se disculpa con su jefe y espera “volver aún más fuerte”. Estas son sus primeras palabras.

Su comportamiento al final del Gran Premio de Estiria:

“Estaba tan frustrado. No pude manejarlo. Realmente exploté. Pido disculpas a Yamaha”.

“No me siento bien desde hace mucho tiempo. Lo intenté, pero esta decepción me llevó a cometer un error. No quiero poner en peligro a ningún piloto”.

“He acumulado muchas decepciones. Es muy difícil de manejar estos días. Pido disculpas a Yamaha, no es mi intención hacer eso”.

Suspensión:

“Respeto la decisión. Hasta ahora he sido piloto de Yamaha y puedo aceptarlo”.

“Soy un guerrero, es muy difícil para mí seguir el Gran Premio desde el borde de la carretera”.

Arregle cosas con Yamaha:

“No lo sé. Quiero estar tranquilo ahí, pensando en todo y tratando de que todo sea fuerte”.

“Tengo muy buenas noticias. Ahora quiero dar el 100% y tratar de volver aún más fuerte”.