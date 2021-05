“Vimos lo que Lukashenko podía hacer” en Lituania al otro lado del Telón de Acero

Angelina Goud Goa sostiene un retrato de un periodista encarcelado el 27 de mayo de 2021 en Salczynkoi (Lituania) cerca de la frontera con Bielorrusia. “Por el mundo” de Benas Gertciunas

Veinte retratos fueron colgados apresuradamente el jueves 27 de mayo, en el borde del bosque, en las puertas con alambre de púas y cámaras alrededor del puesto fronterizo de Salczynkoi en el sur de Lituania. Hay veinte caras sonrientes en el rostro de Roman Protasevich. Fue arrestado en Minsk Cuatro días después del secuestro, un vuelo comercial Anexó Atenas a Vilnius y se unió a una coalición de periodistas encarcelados en Bielorrusia. Organizada por la Caridad Voluntaria Sin Fronteras (RSF), la exposición medieval atrajo a dos guardias fronterizos bielorrusos que caminaban abiertamente con un perro, todos los cuales lo llamaron el Nuevo Telón de Acero.

La ex República Soviética ha sido gobernada por Alexander Lukashenko desde 1994 y está casi aislada del resto del mundo. La UE (UE) prohíbe los vuelos a Bielorrusia por el problema de Protashevich Las aerolíneas europeas han suspendido sus vuelos. La ruta terrestre, que había estado cerrada durante varios meses por iniciativa de Minsk con el pretexto de la epidemia del Govit-19, ya no es accesible y se deja caer, solo visible para camiones de mercancías, a la salida del pueblo. de Salchinsinkai.

“Ahora nuestras familias son prisioneras”, Hannah Rusinawa, reportera de Lituania de Belsat TV, un canal bielorruso independiente con sede en Polonia, fue sentenciada a dos años de prisión por dos periodistas en Minsk.

“Los bielorrusos ya no tienen la oportunidad de escapar si quieren escapar del poder”, Preocupaciones Svetlana Sikanovskaya. Deportado en la capital lituana Vilnius, el líder de la oposición bielorrusa y ex candidato a las elecciones presidenciales de agosto de 2020 perdió su victoria y no niega las medidas tomadas por la Unión Europea, pero suplica “Evacuaciones de emergencia”, a “Caminata Humanitaria”, Las autoridades de Minsk perseguían constantemente a enemigos y periodistas. “La situación está empeorando”, Insiste en que se instaló en sus oficinas en lo alto de una torre. “Veintinueve periodistas y doce blogueros están en la cárcel hoy. La última YouTuber libre, Olga Takachu, fue arrestada la semana pasada ”, Dice su asesor Frank Viagorka.

2.142 bielorrusos recibidos en Lituania

En nueve meses, después de manifestaciones masivas en Bielorrusia contra la reelección forzada de Alexander Lukashenko, Lituania recibió a 2.142 bielorrusos con una visa humanitaria de un año, incluidos 812 “permisos”, un procedimiento sistemático, según cifras detenidas el 27 de mayo por el Ministerio del Interior. Incluido “Más de 2.000 visas de negocios” Quién será “Verdaderamente humanidad”.

