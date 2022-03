Vikash llega al instituto del prometido de Deva y se va a Italia con Claudil Joachim (Resumen del Episodio 360)

Resumen detallado del episodio 360 de ITC y spoilers de «Todo comienza aquí» antes del lunes 21 de marzo de 2022. En su serie diaria, Clotild no puede llamarse a sí misma para dejar a Joachim, ella decidió seguirlo. Cuando Deva le confiesa sus sentimientos a Solomon, su prometido acude a la empresa.

Adelanto «Todo comienza aquí»: Resumen y Spoilers del Episodio 360 del 21 de marzo de 2022

El viento sopla en las margaritas

El chef Kinot se acercó a Celia en el parque para decirle que había sido seleccionada para ayudar a Theo a preparar el menú de Pascua. Claire le dice a la adolescente que quedó impresionada con la cantidad de comida doble A que sirvieron el día anterior. Pero después de que Theo se da cuenta de que olvidó pedir la carne de venado solo dos horas antes de servirla, Charlene sorprende a Celia diciéndole que tuvo una idea para este plato con Hortense.

Charlene estaba molesta porque Celia fue elegida para el menú de Pascua. Daisy siente pena por su hija. Él le explica a su hija que no tiene elección. Claire le dijo que se inspiró en la comida que trajeron Celia y Theo y que él confiaba en ella. Charlene le dice a su padre que Theo ha hecho algo mal.

Theo y Celia sirven a Clara con un tiovivo que ella quiere servir para el menú de Pascua: huevos de codorniz a la diable cocinados con patatas frescas. El Chef Kinot los felicita. No le ocultó a Celia que tuvo una pelea con la chef Daisy. La joven promete no engañarla. Pero Daisy llama a su hijo a su oficina. Salomé está allí y se siente incómoda. Daisy anuncia que ha decidido quitar a su hijo de la tarjeta de Pascua y entregársela a Salomé. Después de que Salomé se va, Daisyer lo critica por cometer una serie de errores porque estaba en una relación con su hijo Celia. Le pide a Theo que se recomponga y deje de hacer trampa. Daisy le hace entender a su hijo que la posición de ser el líder de la Doble A está en peligro.

Clotild toma una decisión importante

Joachim busca a Cloud y se dirige a la oficina ejecutiva. Guillo responde asquerosamente que tiene celular y no lo necesita. Después de que Joachim se va, Leticia le dice a Guillo que no necesita hablar así, especialmente porque no hizo nada. Y ella le pide que lo tome para sí mismo en beneficio de todos.

Cloudilt ha estado presente por un tiempo para obtener el trofeo de la escuela de Deva. Guilloo nota su cara triste. Claude le dice que Joachim tiene que irse en dos meses para trabajar en una obra en Sicilia. Guillermo está feliz. Al final del día, mientras Joachim prepara su equipaje, Clotilde anuncia que viajará con él a Italia durante un mes. Enamorados, cuando se encontraron, ella no pudo dejarlo. Para liberar a Daisy, Cloudilt amenazó con enseñarle en otro lugar y no permitir que la empresa usara el nombre «Armand». Joachim está feliz y le declara a Clotild que la ama y que no quiere estar lejos de ella por tanto tiempo.

Vikash vino a Calviers

Greg, Elliott y Deva pasaron muchas horas cocinando confeti de pierna de cordero en vino tinto, romero y miel de lavanda para tres deliciosos. Pero Lionel se une a ellos en la cocina y prueba un trozo de cordero con el pretexto de que necesitan comentarios externos. Pero luego agarra un tenedor de trinchar y apuñala a las otras ratas de cordero. Greg lo empuja con firmeza. Deva se quedó atónita. Quiere arruinar su vida porque Lionel arruinó la vida de su padre.

Lionel luego se reúne con su padre. Stephen todavía se siente cansado y sigue teniendo sordera. Lionel promete no dejar ir a su padre. Él le asegura que Solomon y Deva no harán eso. Stephen empuja a Lionel a decirle lo que hizo. Lionel admitió que Deva había arruinado la comida que se suponía que debía proporcionarle a la reina. Stephen se enoja y le dice a su hijo que fue un accidente. Pero Lionel no quería escuchar nada. En la esquina, Stephen le confiesa la verdad a su hijo.

Deva no tuvo más remedio que ir con una comida sencilla de croquet de cordero. Souleymane sugiere que agregue a Burnett. Deva no conoce esta hierba y la valida tras su degustación. Daisy va a la cocina después de un rato y los presiona más. Lionel se une a ellos en la cocina. Vino a ayudarlos y así corregir su insensatez. Deva aceptó su ayuda. La joven le ofrece su comida al político que piensa que Deva se habría esforzado un poco más para sacarle la visa. La joven está argumentando su razón. Ella le informa al político que no está cocinando para que pueda determinar su elegibilidad y decidir si tiene suficiente talento o no para estar en Francia. Ella cocinó para que él entendiera que ella siempre había soñado con esta escuela. Deva le asegura al político que le costó trabajo incorporarse a la empresa. Está decidida a no darse por vencida. El prefecto no toma su decisión y quiere leer el expediente de la joven. Daisy descubre lo que Deva hizo valientemente. Mientras tanto, Clotild está de buen humor. Ella le da su apoyo a Deva y lo alienta a que la llame si es necesario. Pero Deva piensa que hay mejores cosas para Claude que mirarla.

Por su parte, Kelly no entiende la repentina actitud de Lionel, pero dice que sí se dio cuenta de que atacar a Deva era una tontería. Kelly es escéptico. Molesto Lionel quiere cambiar el título.

Elliott va a ver a Deva en el internado y luego recibe la noticia graciosa. Elliott asume que es Souleymane. Deva se dice a sí misma que nunca pensó que viviría para ser una historia de amor algún día, pero al mismo tiempo escuchó un golpe en la puerta. Es Vikash, el futuro esposo de Deva.

