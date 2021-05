Video y NFT: ¡”Charlie me mordió el dedo” por $ 760.000!

Si estuvieras en YouTube en 2007, podrías ser una de las 880 millones de personas que vieron el icónico video de Charlie mordiendo el dedo a su hermano Harry.

En los días en que los videos virales eran raros, estaba grabado en la memoria de todos.

Hoy, la familia Davis-Car elimina su video de YouTube y lo subasta como NFT o token no fúngico.

El video fue subido a YouTube por Howard, el padre de Harry y Charlie en 2007 porque no podía enviar correos electrónicos a sus padrinos en los Estados Unidos.

El sitio web de la familia dice que el clip fue filmado “Capture momentos aleatorios cuando los niños están creciendo.“Eso”Accidentalmente se volvió viral“.

Ahora los chicos menores de 17 y 15 años van “Pronto entrará en la adolescencia“Así que ahora es el momento adecuado”.Adopte la próxima versión de la web“, Agrega el sitio.

“Este no es el final del amado video, sino un nuevo comienzo. “

La subasta comenzó en $ 99,999 y se disparó. Una batalla de subasta entre dos usuarios, 3fmusic Y maestro de memes, Broke and the NFT finalmente se vendió por 60760,999 3fmusic. No solo eso 3fmusic Será el único propietario oficial del clip, pero también tendrá la oportunidad de recrearlo.

“El ganador de NFT tendrá la oportunidad de crear sus propias parodias del video con las estrellas originales Harry y Charlie.“¿Puedes leer la página de la subasta? “Califica por ti mismo al mayor fan de Charlie Bitten My Finger que conoces y recrea ese clip clásico con algo moderno y divertido.“

La “Recuerda a la mujer catastrófica”- foto de una mujer joven sonriendo con fuego de fondo – vendida recientemente como NFT por 473.000 dólares.

José Roth, ahora de 21 años, dijo que dona dinero a organizaciones benéficas y lo usa para pagar su deuda estudiantil.

Por no hablar de lo que haría la familia Davis-Car con el dinero que me mordió el dedo en la subasta de Charlie.