Video viral | ¡Un verdadero todoterreno! Pescador que sale del mar con su vieja camioneta | Dictok | Argentina | Rio Negro | Tendencias | Tendencias | nnda nnrt | En el mostrador

¡Un verdadero todoterreno! De un pescador Argentina Se convirtió en una celebridad Tic tac Después de Video viral Muestre el momento exacto en el que “salió del mar” en la vieja camioneta destartalada, que tuvo un impacto, que llamó la atención de los fabricantes de vehículos utilitarios.

El impulso de la decadencia Ford F-100D 1974 Tiene sentido Tic tac Como identificado Christian Firmabas, artesano dedicado a la pesca del pulpo Según el sitio web El Literal, en la playa de San Antonio Oste, capital del departamento de San Antonio en la provincia de Río Negro.

Una vez que descubrieron quién es el protagonista Video viral, Un ejecutivo argentino de Ford contactó a la persona detrás del volante Le proporciona una revisión completa de su camión ocupado o un cambio de modelo a cero kilómetros.

