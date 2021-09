Víctor desconfía de Ledidia, advierte Irene / El padre educado de Xavier encuentra a Sebastián – mañana es nuestro 22 de septiembre de 2021 (Capítulo 1019) | El mañana nos pertenece

Encuentre un resumen completo de la temporada 5 del episodio 1019 de mañana, que se emitió el miércoles 22 de septiembre de 2021 en TF1. Víctor advierte a Martin, Georges e Irene que Ledidia podría envenenar a Zahia. Raphael se reencuentra con su padre, Sebastien Perratt.



Irene y su esposo esperan el mensaje de Zahiya en el hospital. Los resultados del primer examen están bien … pero Víctor cree que esto es un gran golpe para la fatiga. Se han iniciado selecciones adicionales.

Latidia se cruza con Victoria en el Hospital Lefrang, tratando de averiguar si Zahiya ha sido diagnosticada. Víctor dice que es inofensivo … pero Lydia dice que los médicos le dijeron inicialmente a Clement.

Letidia viene con Zahiya a su habitación del hospital. Ella le dice que la cuide. Lydia va a buscarle comida al restaurante.

Chloe está entrevistando a Apollo … dice que escuchó un anuncio de un joven en un bar. Apollo dijo que tenía licencia de cuidador … por eso no está trabajando actualmente. Chloe lo contrató.

Para su primera clase, Apollo ofrece a los estudiantes cantar. Lizzie muestra su talento y tiene una voz muy hermosa. Los estudiantes lo elogiaron.

Apollo le dice a Lizzie que necesita desarrollar sus habilidades.

Víctor no está en buenas condiciones, tiene un resfriado y le estalla la cabeza. Ella está de acuerdo con Georges sobre Ledia y lo siente de manera diferente. Víctor sintió que Lectia tenía un mal interés. Algo malsano apareció de ella …

Rafale hace un recorrido por la oficina de su abogado a Mouth y Camille. Los adolescentes quieren recuperar el tiempo perdido con su mamá. El padre de Rafale solo la llama pero ella no contesta.

Sebastien Perrod llega a la oficina de su hija con una sorpresa. Ella no estaba contenta con su llegada. La critica por salir de París sin decir nada. Sebastien sugirió invitar a cenar a Raphael, Xavier y sus dos niñas.

Zakia Victa acepta que Lahidia le dará cápsulas de Spirulina. Ella le explica que vive en la casa.

Chloe llega a la oficina para cometer un escándalo porque Irene no pasó por el recto para nombrar una maestra sin respetar las reglas.

Víctor llega a la comisaría para hablar con Martin en presencia de Georges sobre los síntomas de Zakia. Ella cree que Ledia está revisando la salud de Zahia. Georges dice que la policía no puede hacer nada porque no hay pruebas … pero estarán atentos.

Victorie Chloe llega a la oficina para hablar sobre las sospechas de Irene sobre Latidia. Irene le pregunta a Victoria si tiene alguna prueba … a lo que Víctor dice que no. A Irene le molestaba que Lydia fuera su mejor amiga.

Después de todo, Irene va al hospital con su hija Zahia … Ledia no ha salido de Zahia en todo el día. Irene le dice a Zahia que Víctor le dijo que no tomara más espirulina ni nada de eso para no distorsionar los resultados.

Rafale le pregunta a Xavier si quiere aceptar la invitación de Sebastian. Xavier está de acuerdo con mucho gusto. Cena con cuchara. Sebastian le dice a Xavier que será su sobrino por el resto de su vida. Llevó regalos a Mouth y Camille … pero Mad recibió la misma patineta que Rafaelle le había regalado en Navidad.

Por la noche, Irene decide buscar las cosas de Lydia frente a su esposo. Tiene la impresión de que todo lo que hace Ladidia le parece extraño desde que Víctor le habló. Irene encontró una almohadilla de medicamentos robada debajo de la cama.

Continuará Resumen El mañana nos pertenece Capítulo 1020 A partir del jueves 23 de septiembre de 2021.

Continuará Resumen El mañana nos pertenece Capítulo 1020 A partir del jueves 23 de septiembre de 2021.