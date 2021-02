Ventana en el mundo (43): ¡Logro en Buenos Aires, Argentina!

La gira Comet ‘Round-the-World, que comenzó la primavera pasada durante las primeras oleadas del gobierno, continúa en el nuevo año escolar y ha sido rebautizada como la “Ventana del mundo”. La nueva firma que sustenta nuestro enfoque. Comet ‘es, por supuesto, un medio local, pero abierto al mundo e Ix Marseille es sensible a las interacciones con otros países.

Gracias a todos los que apoyaron nuestra iniciativa, comenzando en la Universidad Ix de Marsella, Obvio para el mundo »Y la promoción de Provenza, una agencia de desarrollo económico regional. Continuaremos destacando su propia red internacional entrevistando e interactuando con nuestra metrópolis. ¡Vamos!

Aunque la epidemia asociada con Govit-19 continúa mejorando, algunas áreas siguen siendo cautelosas y aún imponen restricciones. En Argentina, el encarcelamiento es más apropiado. Han pasado cinco meses desde que los argentinos fueron enviados a casa, que durante mucho tiempo ha sido un país definido. Solo los llamados trabajadores esenciales tienen derecho a agradecer el permiso para irse.

Monica Freyer, argentina que estudió en París, es propietaria de la librería franco-argentina Los Mill y Una Hojas. Ella me cuenta sobre el estado del sitio y los obstáculos que debe enfrentar. Una entrevista grabada a finales de agosto de 2020.

A la fecha se han registrado 9118 muertes en el país, principalmente en la capital Buenos Aires. Esperan que la gente vuelva a la normalidad, especialmente con la reapertura de los prometidos cafés, bares y restaurantes en los próximos días.

