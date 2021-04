Valeriana: 8 directores franceses haciendo un cameo en la película

Transmitido por DF1 este domingo por la noche, “Valerian and the City of a Thousand Planets” de Luke Besson presenta un cameo para ocho directores franceses, desde Alain Sabbath hasta Louis Letterier a través de Matthew Kasovitz.

Blockbuster, SF épica con un presupuesto XXL de casi 200 millones de euros. La ciudad de los mil planetas de Valerian y Luke Besson presenta una característica divertida. Dan Deehan Y Kara Telewingne, Dos jóvenes héroes de esta aventura adaptada de los cómics Valeriana y laurelRealmente se codea con los créditos … ¡Ocho directores franceses! Se emitió este domingo por la noche en TF1, centrándose en estos franceses que aparecen brevemente en Valerian, a través de Alain Sabbath a Louis Letterier, a través de Matthew Cassowitz y Benoit Jacquard. Los cineastas, en su mayor parte, interpretan a los capitanes de barcos que se encuentran con criaturas alienígenas en la escena inicial de la película. Alain Sabbath Europa Corp – Salsa de valeriana – Producida por DF1 Films No hablaremos de cameo Alain Sabbath, Que merece la existencia real Valeriana. El francés, muy irreconocible por su barba, interpreta a Bob, un cazador marino que acude en ayuda de Laurel. “Tiene una habilidad increíble para la comedia. Estoy seguro de que es un buen bandido “.Anunciado Luke Besson En Nuestros compañeros de Figaro.

Eric Rochendt Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla Eric Rochendt filmó la serie Le Bureau des Legends en Citto to Cinema Luke Besson Al mismo tiempo se escenificó Valeriana. No es difícil crear una pequeña mirada al éxito de taquilla: en la escena de la introducción, Rochendt lo cubre El capitán le da la bienvenida a Pam Merrett a la estación Alpha. Gerard Grovsick Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla Gerard Kravzic es un aliado leal Luke Besson, Para quien ha dirigido tres partes de la historia del taxi en particular. En la pelicula especial Valeriana, Juega Capitán dando la bienvenida a Martapuras a la Estación Alfa. Xavier Giannoli Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla Entre 2015 y 2018, el director Xavier Giannoli (cuando yo era cantante) creó el anuncio El padrino de la Ecole de la Citta. Luke Besson. En la escena introductoria Valeriana, Le da sus rasgos al personaje Capitán Norton. Jacquard Benoit Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla Valeriana Disfrutando de una pequeña mirada Jacquard Benoit. En la escena inicial de la película, el director se disfraza de despedida de la reina. Capitán dando la bienvenida al arroz en la estación alfa. Oliver Megadon Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla Oliver McGatton es fideicomisario de Europa Corp. Luke Besson Para esto, firmó con Deacon 2, Deacon 3 y The Transporter 3, haciendo una pequeña aparición. Valeriana. Al comienzo de la película, explica Capitán dando la bienvenida a los KCO2 en la estación alfa. Louis Letterier Distribución de Eurocorp / Captura de pantalla A Luke BessonHa dirigido Le Transport y Danny the Dog en particular. En Valeriana, Francés Louis Letterier, Quien recientemente firmó la serie de Netflix Lupin, Capitán dando la bienvenida a Mercury en la Estación Alfa. Matthew Kasovitz Commont Poona Vista International (GPVI) / Captura de pantalla Dos décadas después de un papel menor en el quinto episodio (en la foto), Matthew Kasovitz Descubrir Luke Besson Para un cameo Valeriana, Con el carácter de un mayordomo. Un parpadeo muy oculto, nadie podía ver a los franceses … READ España: El ex rey Juan Carlos I no recibe un trato especial | Entretenimiento

