Vacunación mundial en orden disperso

SANTIAGO, miércoles 10 de febrero de 2021 – La organización y el ritmo de varias campañas nacionales de vacunación en todo el mundo revelan desigualdades en los niveles de ingresos y estado de ánimo en todo el mundo.

Llamadas periódicas de organizaciones internacionales para desarrollar una vacuna contra el Govt-19 ” Beneficio general Por tanto, no hay duda de que los países ricos no deberían abandonar a los países pobres. No es de extrañar que la vacunación se realice a un ritmo muy diferente según las regiones del mundo y especialmente según el nivel de su PIB. Si bien algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido y especialmente Israel, ya han vacunado a una gran parte de su población, otros estados se encuentran solo en las primeras etapas de la campaña de vacunación.

Vaccine Acute A Ruleta

Solo América del Sur explica esta enorme desigualdad. En Chile, uno de los países más ricos de la región, ya 1 millón de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, o el 5,3% de la población. A Chile le va mejor que a algunos países europeos, la campaña de vacunación, que hasta entonces estaba reservada para el personal de enfermería, solo está abierta durante ocho días para los ancianos. El país cuenta actualmente con dos vacunas: el laboratorio estadounidense Pfizer y la vacuna china Sinovac, en particular, que son mucho más económicas. El ambicioso objetivo de las autoridades es vacunar a 5 millones de personas (25% de la población) para fines de marzo y a 15 millones de chilenos (80%) para julio.

Mientras que otros países de América del Sur, como Brasil o Argentina, vacunaron a su gente con relativa rapidez, la campaña de vacunación comenzó en algunos estados. Perú, que alguna vez fue el país más miserable del mundo por su población, recibió el martes la primera dosis de la vacuna china sinoforma. Los médicos y enfermeras son una prioridad, lo que no impide que el presidente Francisco Sagotti sea vacunado frente a las cámaras de televisión. ” No tengas miedo de vacunar Hizo el anuncio luego de manifestar su deseo de que todos los peruanos estén vacunados para fines de este año.

¡Irán acepta la vacuna británica!

La campaña de vacunación en Irán en el otro lado del mundo comenzó con gran fanfarria el martes en presencia del presidente Hassan Rouhani en el Hospital Imam Khomeini en Teherán. El presidente de la República Islámica rinde un homenaje especial En memoria de los mártires entre los consejeros de salud Se refiere a los numerosos médicos iraníes que murieron a causa de la enfermedad. Oficialmente, 59.000 iraníes han sido asesinados por el Gobierno 19, pero la oposición condena un balance falso, que en realidad es dos o tres veces más pesado.

Los profesionales sanitarios y los sujetos mayores de 65 años prefieren la vacunación. Irán ordenó la dosificación de la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna británica AstraZeneca, mientras que el 8 de enero el secretario supremo Ali Khamenei pidió la prohibición de la importación de vacunas de fabricación occidental. Quiero contaminar paises Según sus palabras. Para tranquilizar al público sobre la eficacia y la inocuidad de la vacuna rusa, las autoridades han decidido administrarla al hijo del Ministro de Salud.

Quentin Horoch