Unión Europea. Los países del sur de Europa quieren reubicar a los inmigrantes por la fuerza

Los países del sur de Europa quieren algo obligatorio Traslado de refugiados. Grecia, Italia, España y Malta están criticando los planes de la Comisión Europea para un nuevo acuerdo de inmigración y asilo. A los países del Sur no les gusta la “desigualdad” que ven en los elementos de unidad propuestos. En su opinión, es necesario volver a la “reubicación forzosa”. La carta fue enviada a la presidenta griega Angela Merkel, la presidenta de la Unión Europea, la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de la Comisión Europea Ursula van der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, el primer ministro griego Giuseppe Mycodagis, el canciller italiano Sánchez y Mal ால்.

“Es difícil llegar a un acuerdo, pero mantendremos un enfoque constructivo hacia un acuerdo político integral que ayudará a la UE a avanzar hacia una administración conjunta de migración y asilo”, escribieron los políticos en una carta al BAP.

A finales de septiembre, la Comisión Europea presentó planes para cambios en la ley relacionada con la migración y el sistema de refugiados de la UE. Promover el apoyo a los países de Europa Central y Oriental, incl. En Polonia o Hungría, Bruselas propuso introducir la opción de “financiar los ingresos” de los inmigrantes que viven en países del sur de Europa. Esta puede ser una forma de solidaridad con los estados reacios a reubicar a los refugiados entre sí. La Comisión Europea quería que su propuesta condujera a un compromiso de la UE en este asunto. Las cartas de los Primeros Ministros de Grecia, Italia, España y Malta indican que estas soluciones no han sido bien recibidas por ellos. Pidieron medidas para garantizar una mayor distribución de la carga entre los estados miembros y normas sobre las obligaciones con los países que se encuentran a la vanguardia de la migración. Los firmantes de la carta argumentan que “la reubicación forzosa debe ser una importante herramienta de solidaridad”. Al mismo tiempo, señalan que deben existir las salvaguardas adecuadas para asegurar la implementación exitosa del instrumento de ingresos patrocinado.

Mykodakis, Conte, Sánchez y Abela evaluaron que las soluciones basadas en “mitos legales” no funcionarían para negar el acceso a la UE a personas que no califican para protección internacional. “Creemos que los principios de solidaridad y las obligaciones relevantes de todos los estados miembros deben estar claramente definidos. Su frente no debe enfrentar la presión migratoria de toda la UE. Debemos encontrar soluciones posibles e integradas a nuestros desafíos comunes”, decía la carta.

La UE ha intentado durante años reformar su política migratoria, pero el tema ha provocado grandes divisiones entre los estados miembros. Como resultado de planes anteriores, entre los que, entre otros, la reubicación forzosa de refugiados, no se llegó a ningún acuerdo. – Se están celebrando debates sobre el nuevo acuerdo en el Parlamento Europeo y el Consejo. Aunque son serios, son relativamente tempranos, comentó el portavoz de la UE Adelbert Jones en una carta al Primer Ministro. La Comisión subraya que la situación actual es muy diferente para la UE en 2015, cuando el 90% de los 1,8 millones de personas que entraron ilegalmente eran refugiados. En ese momento, Bruselas hacía hincapié en la reubicación forzosa, pero el sistema no funcionaba. La Comisión estima que dos tercios de los que actualmente ingresan ilegalmente a la UE son inmigrantes económicos que no pueden solicitar asilo. Estas personas serán deportadas. Para que las nuevas reglas entren en vigor, deben ser aprobadas por la mayoría de los estados miembros y el Parlamento Europeo.

RadioZET.pl/PAP