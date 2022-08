Una vista de Aguirre/Allemandi en la final del APT Canarias Open

Final con olor a pólvora en el Activate Sport Club de Tenerife por el Open de Canarias. Con un alemán de gala, Toledo Aguirre está de misión esta semana y no tiene ganas de irse sin trofeo. Por otro lado, Torre/Ramos sufrió para llegar a esta final y como siempre venderá caro su pellejo.

Tolito y Tito pasaron la primera ronda

A diferencia de las semifinales, donde entraron con más timidez, Allemandi y Aguirre se mostraron inmediatamente más agresivos. Conocemos la impulsividad de Tolito, pero esta primera ronda fue completamente dominada. Torrey Bea Ramos puede darlo todo y obligar a los oponentes a jugar siempre puntos largos, pero eso no es suficiente para detener el motor.

El set finaliza con una hilera de puntazos que giran en el mismo sentido. Primera carrera 6/3 Alemania/Aguiar.

Acabado impecable

Un gran número de civiles y principalmente Aguirre/Alemán acudió a apoyar. Y eso sin contar con un alemán en modo máquina que no comete errores y lleva a su equipo a hombros. Después de la victoria en la semifinal, Tito declaró: “¡Mi trabajo es hacer sonreír a Tolito, y eso no es fácil todos los días! “. Hoy Tolito sonríe y no pierde oportunidad para estar seguro.

Con 3 puntos de oro, el trofeo voló a Argentina sin nada que hacer. Tito y Tolito para sumar el tercer título en la próxima parada del APT en Argentina.

Mario Cordero es el mejor técnico del equipo. Observa, analiza y vuelve a los temas para ofrecer su experiencia. ¡Perfección, como el hombre está en el suelo!

