¿Una visita famosa o patética a Smallville por la flecha?

Durante SupermanHenry Cavill Vuelve a las pantallas con Liga de la justicia de Sock Snyder Y Superchica Comenzando pronto Su última temporada, Arrow Reverse expande su universo de personajes de DC con su propia serie Man of Steel, Superman y Lois. El primer episodio se emitió en The CW el 23 de febrero. El superhéroe regresa a Smallville con la televisión y espera quedarse allí por un tiempo.

¡Atención, Mini Spoilers!

Ingresos de retorno

CLARK & LOÏS

Ya no podemos calcular cuántos proyectos se han poseído desde que se creó Superman en 1938. En radio, dibujos animados, televisión o cine, el superhéroe ha trascendido los medios y la edad a través de su gorra roja y su S. En el pecho, Cada adaptación intenta actualizar el personaje tanto como sea posible por sí misma.. Su primo Superchica Pronto saldrá de la pantalla chica Únete a DCEU, Simulado por kryptoniano Tyler Hochlin Después de la introducción de la flecha (rebautizada como CWverse) y el énfasis en los atajos, ahora se encuentra en su propia serie. Crisis en Tierras Infinitas (Eso es a lo que nos dedicamos Aquí hay un archivo).

Lois y Clark: Nuevas aventuras de Superman (Nos gusta mucho) Y Smallville Ambos marcaron sus generaciones y estaban más preocupados por la vida de Clark Kent que por las acciones de Superman. Superman y pérdida Elige instalar a su héroe Una situación oscura y realista, En la pura tradición de lo que se ha logrado en torno al personaje a lo largo de los años Injusticia: los dioses están entre nosotros O Hombre de Acero.

Greg Berlandi Y Todd ayudando Clark Kent y Lois Lane (Superman) intentan actualizar y humanizar la imagen.Pitsy Tulloch) Padres de gemelos y aquellos que dejaron la metrópoli para regresar a Smallville. No hay nada que no se haya visto o hecho ya en los cómics, sin embargo Una obra de teatro familiar que merece alejarse del cliché de la flecha, Con su tratamiento episódico, divertidos laterales y escenas de acción baratas.

Amor a primera vista en el Daily Planet

ALIENACIÓN

En lugar de contar la misma historia que todos conocen, este primer capítulo comienza con un breve resumen de la aparición de Superman y el encuentro con Lois Lane. Edición simple y eficiente con notas en la portada del primer númeroComics de acción, A la caricatura Max Fleischer O el estúpido Clark Kent Christopher Reeve En la película Richard Toner, Así evolucionando Un hermoso homenaje a la historia del superhéroe Y todos los que contribuyeron a ello.

Desde los primeros minutos, Quiere demostrar que esta serie se ha dado una forma de ser tomada en serio : Un formato cinematográfico, una fotografía Titanes, Efectos especiales más eficientes y percepción cuidadosa. Clark regresa a casa con su extraña esposa e hijos después de que el padre de Lois deja de encender el reactor en una planta de energía nuclear con el general Sam Lane. Jonathan (Jordan Elsas) Un chico atlético y seguro de sí mismo, listo para convertirse en el mariscal de campo más joven del equipo de fútbol de la escuela secundaria, mientras que Jordan (Alexander Corbin) Está excluido y padece trastornos de ansiedad.

Jonathan y Jordan Kent

Superman y pérdida Establece un ambiente más maduro, que permite Parece ser un proyecto único y original. En el centro Destello, Batwoman, Relámpago negro Y otros Líderes del mañana, De todos modos con la misma receta. Smallville ya no es el pequeño pueblo tranquilo donde creció Superman, aunque Visión de la América rural En medio de una crisis agrícola, a merced de las grandes corporaciones, los laboratorios de metanfetamina están explotando con familias adentro.

Como Lois y Clark: Nuevas aventuras de Superman, La serie quiere usar la humanidad del superhéroe. Como SmallvilleEl guión quiere servir como metáfora de la pubertad, la mayoría de edad y el miedo a ser diferente por parte de sus hijos, sin saber la verdad sobre su padre. Así que no es nuevo, pero esta es una historia. Un poco de una dinámica ya gastada entre Clark y Lois En la televisión o en las películas.

Ser el superhéroe más grande del mundo y ser Darren al mismo tiempo no es fácil

El hombre de Domaro

Aunque aparentemente sufre en comparación con Henry Cavill, Más que Tyler Hochlin Clark Kent Y haz una hermosa pareja con Pittsburgh Toulouse, Incluso mejor en Lois Lane. Su nuevo disfraz de Superman es definitivamente menos brutal que la ropa que usa ahora y el rojo brillante de su capa es completamente diferente a los colores fríos de su atuendo o lugar. El acolchado, por otro lado, agregado para proporcionar un músculo divino, parece más un chulo que un hombre de acero.

Afortunadamente, la serie No se centra en sus escenas de acción (aunque no tan mal) sino que indica el nivel de realidad Ella inyecta en la historia. Esto no impide que Superman presente a un personaje misterioso que ataca las centrales nucleares para llamar la atención. Un enemigo que debe jugar un papel clave en el resto de la serie.

Deja de voltear, eso es bueno

Sin embargo, esto viene con el primer capítulo. Varias discrepancias importantes en términos de continuidad en la flechaComo sucedió la serie en su propio universo. Los productores no quieren asustar a la audiencia para obligarlos a que les guste todo lo que sucedió antes, pero será interesante ver cómo esta serie se adhiere al universo extendido de The CW. O menos de una categoría.

Con sus efectos especiales brillantes y una vibración más oscura que otras series de flechas, Superman y pérdida Muestra claramente que tiene otras ambiciones además del entretenimiento. La serie intenta redescubrir la imagen del kryptoniano con un drama familiar que es nada menos que original, pero que provoca un cambio significativo en el universo expandido de The CW.