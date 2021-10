“Una tendencia está comenzando a surgir en el patio”

Describe “Una tendencia” La Fórmula 1 ya está clara en la mente de los pilotos, Carlos Ciencia Espere un cambio significativo en el comportamiento de los asientos individuales con la introducción el próximo año de todas las nuevas regulaciones técnicas. Los equipos están trabajando arduamente en estos nuevos conceptos, que llevarán la disciplina a una nueva era, y si aún no están listos para seguir el camino, los experimentos con simuladores ya han podido proporcionar una visión general clara de esto. Quiénes son los pilotos que esperan.

Recientemente McLaren, Lando Norris Habló después de su párrafo sobre el futuro simulador de caminar monoplaza “No dulce” Para conducir más que la generación actual. En casa FerrariCarlos Sciences ya ha aumentado el número de sesiones virtuales en el Mernello en el modelo 2022, lo que le permite dar una opinión en línea con la opinión de sus excompañeros, desde principios de año.

“Esa es la pregunta del millón de dólares en Patna”, Explica el piloto español Motorsport.com En este tema. “Sabemos cómo se comporta nuestro coche y queremos preguntarnos entre los conductores, ‘¿Cómo está el tuyo?’ Está sucediendo hoy “.

Esta observación no está lejos de ser un secreto a voces porque el espíritu de las regulaciones de 2022 es completamente diferente al de la F1 actual, que pone más énfasis en el efecto suelo y la carga aerodinámica creada por la aerodinámica del automóvil. Por tanto, el comportamiento de los asientos individuales, especialmente en curvas, puede variar considerablemente.

“Esto va a ser un gran cambio”., Confirmado por Carlos Science. “Quizás entre nosotros, estemos comenzando a aceptar que esto será un gran cambio. El rumor en el carro realmente está comenzando a ir en esa dirección. Sin decir nada sobre el auto, no puedo hablar de eso”.

“Lo ejecuto [au simulateur] Desde enero o febrero, varias veces este año. La última sesión tuvo lugar la semana pasada. Después de cada prueba de Pirelli que hicimos para los neumáticos este año, volvimos e intentamos poner el modelo neumático en el coche. Hay muchos trabajos en este plan 2022, lo que hace que toda la fábrica funcione tanto como sea posible. Estamos totalmente implicados en ello y en Ferrari lo vemos como una buena oportunidad.

“¿Podemos ganar o no? Esa es una pregunta diferente”., Concluye. “Pero no hay escasez de moral, horas dedicadas y goles, eso es seguro. Por supuesto, no del lado de los pilotos, porque he estado en el simulador muchas veces en este auto”.

Entrevista a Jonathan Noble