Una nueva función para “dibujar” tus ediciones como pintar

Google Maps ahora ha introducido una nueva función llamada Desktop Road Editor: le permite dibujar carreteras faltantes como pintura.

Ya es posible alertar a Google en caso de un error en el mapa. A partir de ahora, Google implementará una herramienta para corregir directamente el error en el mapa. Una actividad que definitivamente es útil fuera de las zonas urbanas, todavía tienes carreteras cerradas, el carril bici que falta …

¿Cómo funciona el editor de carreteras de escritorio?

Actualmente, si está intentando agregar una carretera que falta, por ejemplo, debe ubicar la carretera e ingresar el nombre de la carretera para enviar esa información a Google. La nueva herramienta no solo agregará las carreteras que faltan, sino que también hará correcciones como corregir el nombre de la carretera o la dirección (por ejemplo, Google Maps dice que si la carretera es en un sentido, no es así. Ese no es el caso).

Por supuesto, Google siempre verificará para asegurarse de que sus ediciones sean correctas. Después de enviar el cambio con la nueva herramienta, verá una pantalla advirtiendo a Google que no desea marcar un carril bici como carretera, por ejemplo. Esta pantalla también indica que Google tardará aproximadamente siete días en revisar su envío.

Fotos dejando reseña

Google tiene la oportunidad de agregar una función llamada “Actualizaciones de fotos” en francés. Ahora te permite agregar fotos e información sobre un lugar (un restaurante, un negocio, una empresa, etc.) sin dejar una reseña. Esto puede ser un consejo o algunas fotos recientes del lugar en cuestión.

