¡Una gran esperanza del club liguero amplía su contrato!

Dada la compleja situación económica del club, Standard no tiene más remedio que apostar por la juventud local para fortalecerse …

En los últimos meses, los seguidores de la liga han estado encantados de ver a muchos jóvenes talentos emerger del centro de entrenamiento dentro del equipo Standard Pennant. Alan Delferier, Dumjan Pavlovic, Hugo Siquette, Michael-Ange Polykvisha… Son suficientes para señalar al personal de Mbaye Leye.

Es posible que pronto se agregue otro nombre a esta lista. Fostev Mabani, de 19 años, podría ser el próximo en tener su oportunidad con los profesionales. COMO. Malmedian, que pasó por el centro de entrenamiento de Júpiter, ya ha tenido la oportunidad de conocer a jugadores del primer equipo durante el viaje a Le Bosnan. Sin embargo, no jugó ni por un minuto. Pero eso no significa que la dirección principal no confíe en él. De hecho, al joven extremo se le ofreció recientemente una extensión de contrato en las orillas de la Musa. El acuerdo, firmado por Fostev Mabani, es un gran placer para continuar la aventura en Schleswig.

Aprende más Alan Delferrier, en el lugar correcto en el momento correcto en el estándar Todo va muy rápido para Alan Delferrier, quien ha jugado en cuatro playoffs, incluidos tres titulares, mientras pasaba entre la sub-18 y la sub-21. El joven Okrein, que escribió dos derrotas de bola culpables el miércoles por la noche en el Agente, se unió al sexto lugar, continuando su entrenamiento.