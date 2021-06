Una etapa con el sabor del éxito que tuvo Joan Miruk

Joan Mir Mugello admitió que el domingo fue una de las carreras más duras de su carrera. El campeón del mundo de MotoGP, que estaba conmovido como todos los pilotos por la tragedia que golpeó la pista con el trágico accidente de Jason Dubasquare, ignoró los hechos para tomar la pista y tuvo que bajar en una carrera que temía.

“Esta es una de las carreras más duras de mi carrera”, Estuvo de acuerdo en el sitio web oficial de MotoGP. “No solo por la dificultad de subir al escenario aquí, sino también por lo que pasó [samedi]. Quiero enviar toda mi energía a la familia de Jason. Es muy difícil salir a la pista porque somos seres humanos, sentimos cosas, también somos pilotos. Nada que decir. Siento mucho lo que pasó. “

“Traté de estar lo más concentrado posible para hacer mi trabajo, y estoy muy contento de haberlo hecho”, dijo. Enhorabuena a Suzuki Ride por presentar su primera plataforma al fabricante en Mugello en el segmento de MotoGP. “El equipo ha actuado muy bien. He podido progresar este fin de semana. Poco a poco he podido ver un buen ritmo y buenas sensaciones con la moto. El alcance sigue en el escenario, pero sabemos que será muy difícil en esta pista. “

Lea también:

Aunque Advenimiento de la nueva configuración electrónica Con el objetivo de hacer que la GSX-RR sea más eficiente en la larga recta de la ruta italiana, Jon Mir se clasificó nuevamente en la tercera fila, obligado a enfrentarse a Ducati y KTM Rapids. Eso es lo que pudo hacer.

Tras conseguir tres puestos en la salida, se enfrentó a Jack Miller, quien a la vez tuvo que dar una larga lucha contra su compañero Alex Rinz, al que aprovechaba la mitad, luego siguió a Johan Sarko y Miguel Olivera. “Estas dos motos con las que no quiero pelear en la última vuelta, ¡obviamente! Ambas hicieron un buen trabajo”, Mir, quien subrayó, finalmente terminó tercero, y solo se topó con KTM, que se considera particularmente exitosa.

“Creo que perdí algo de tiempo con Alex. Me estaba recuperando tiempo de Jack, pero me hizo pasar dos veces de manera muy agresiva”. Él explicó. “Traté de hacer lo que pude. [Álex] Jack pasó, y luego llegué allí y lo pasé. Perdí algunas décimas e incluso algunos segundos, pero fue muy difícil vencerme cuando atrapé a Miguel y Sarko. Pierdo mucho tiempo en el primer campo [notamment] Derecho, entonces Miguel estaba haciendo un gran trabajo, especialmente en los frenos. No tenía muchas posibilidades de adelantarle, cogía más velocidad en las curvas, era mejor en los frenos. Fue muy difícil. “

“Estoy muy contento y satisfecho con el trabajo realizado este fin de semana. No brillé mucho, pero mostré un buen desempeño con los neumáticos gastados”, dijo. El insistió. “Todo el trabajo que hice con los neumáticos que usé durante el fin de semana valió la pena en la carrera. Pude controlar los neumáticos, el patinaje y todo muy bien, me llevó al escenario. El equipo hizo un gran trabajo, les agradezco”. . Lo dimos todo y finalmente terminó aquí. [sur le podium] Fue como la victoria que tuvimos en Mugello. “

Ahora vienen más pistas positivas

Gracias a esta plataforma, la segunda que recibió esta temporada, John Mir volvió a subir al quinto CampeonatoAhora está 40 puntos por detrás del líder. Considera importante este tercer lugar y calcula la velocidad a la que puede entregarle para las próximas rondas. “Te da confianza porque cada plataforma te da confianza y, lo más importante, aporta puntos. En este punto, no estoy buscando puntos o campeonatos, también estoy compitiendo”. [j’essaye] Sube al escenario en todas las carreras. ¡Tenemos carreras que ganar con tanto o menos esfuerzo como este! “

Lea también:

“De todos modos, una plataforma es muy importante, especialmente esta. Es aún más especial construir una plataforma en Mugello con Suzuki. Y eso es lo que pasó. [samedi et dimanche]Fue muy triste porque no quería celebrar esta etapa. Pero sin el humo amarillo, ver que las gradas están vacías, suelen ser para Valentino [Rossi], Pero como yo también tengo amarillo, ¡pensé que era para mí! – Ya estaba muy triste. De todos modos, esta es una plataforma y estoy muy feliz. “

El piloto español pasa ahora a pistas más favorables para Suzuki. “Al final, tenemos dos plataformas en este momento, vamos a llegar a las mejores pistas para nosotros en este momento, así que tengo mucha confianza. Creo que seremos fuertes y fuertes, espero todo el tiempo”. . [sur le podium]. Así que estoy muy contento, gracias por el trabajo del equipo y ahora por el Barcelona.

Con Chloé Millois