Una cuarta parte de las especies de abejas conocidas no se han encontrado desde la década de 1990.

– Cornell Constantine / Shutterstock.com

Aunque se ha demostrado anteriormente que las actividades humanas y el cambio climático tienen un impacto devastador en las abejas, nuevos trabajos revelan que la cantidad de especies registradas en todo el mundo ha disminuido drásticamente desde la década de 1990.

La primera estimación a largo plazo de la caída de abejas en todo el mundo

Como parte del trabajo presentado en la revista Una tierra, InvestigadoresUniversidad Nacional de Comahu, En Argentina, Analizó el número de especies de abejas silvestres encontradas cada año en base a la base de datos Servicio de información sobre biodiversidad mundial, Un sitio colaborativo accesible a investigadores e individuos. Como resultado, una cuarta parte de los organismos documentados antes de 1990 no se encontraron entre 2006 y 2015.

El número de observaciones de abejas en esta plataforma ha aumentado en aproximadamente un 55% desde principios de la década de 2000, y este fenómeno rechaza la posibilidad de estar vinculado a la falta de datos.

« Nuestro trabajo es la primera evaluación a largo plazo de la caída de abejas en el mundo. “, Resaltar Eduardo Satara, Coautor del estudio. ” Anteriormente, las búsquedas se limitaban a una especie o área geográfica específica.. »

Según los autores del estudio, la disminución no fue la misma en todas las familias de abejas. Con raros números familiares de Melitidae, Que incluye 200 especies de abejas, ha caído un 41% desde la década de 1990, en comparación con el 17% de la familia más común. Fiesta.

Los insecticidas tienen un impacto significativo en el desarrollo del cerebro de las abejas – thka / Shutterstock.com

Actividades humanas y cambio climático

Este triste hecho no significa que las especies de abejas que ya no se notan estén completamente extintas, pero ahora son bastante raras. Servicio de información sobre biodiversidad mundial No los conozcas más.

« La extinción de hábitats naturales, el uso masivo de plaguicidas y el cambio climático pueden explicar esta disminución en la fertilidad de las especies. “, Explican los investigadores. ” Producimos más alimentos para apoyar a nuestra población en crecimiento y utilizamos las formas más económicamente viables de cultivar cultivos únicos, eliminando los hábitats naturales de las abejas.. »

“Estas disminuciones son peligrosas tanto para la seguridad alimentaria como para la salud del mundo natural”.

Si bien este nuevo análisis se hace eco de los diversos trabajos publicados en los últimos años, señala que pueden ser necesarios estudios en sus regiones remotas para obtener una imagen completa, a partir de la mayoría de los datos existentes.Norteamérica Y d ‘Europa.

« El acceso a teléfonos inteligentes equipados con cámaras de alta calidad facilita la grabación e identificación de la vida silvestre en áreas pobladas. “, Para explicar Gary Bownie, Centro de Medio Ambiente e Hidrología del Reino Unido. “ Estas disminuciones son peligrosas tanto para la seguridad alimentaria como para la salud del mundo natural.. »