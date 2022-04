«Una conexión única con el público»: Philip Gilbert se sorprendió al ver el último discurso en Costa de Marfil (video).

Philip Gilbert jugó este domingo como último juguete de su carrera. Participó en Remoucastrien 17 Lieja-Bastoña-Lieja.

Cuando Costa de Marfil atacó a Retto, era tan querido para él que fue en su ciudad natal de Remochamps donde Lotto Ryder hizo una señal a su familia que lo esperaba allí. La última subida a «su» playa que nunca olvidará.

«No tengo piernas para hacer las finales con los mejores, pero aún así estuve en contacto con los mejores al pie de La Redut, y aproveché mucho este boom, y fue fantástico. De hecho, hubo un apoyo que fue único en la práctica y una solidaridad con el público en general.. «

«Creo que he tenido los mejores momentos de mi vida, pero este puede ser el clímax. El efecto es estar libre en mi cabeza sin estrés, he podido usarlo mucho y fue genial».Se suma el ex campeón mundial.

11 años después de la victoria sobre La Doyenne (esta es la última victoria belga), ganó otro belga, Remco Evenepoel. «Sí, este es el código. Tengo contacto regular con Remco»dice Gilberto. «Sabía que ese era su objetivo al comienzo de la temporada y ganó bien, así que felicidades. Hemos estado viendo el escenario 100% belga durante mucho tiempo, por lo que es muy simbólico.. «

La temporada de Spring Classics ha terminado, pero aún no ha llegado el momento de retirarse phil Antes de poner la bicicleta en buenas condiciones, programa algunas carreras. «La gente pensó que era mi última carrera, pero no lo fue. Me vas a ver en unos meses».Dijo con una sonrisa.

Por otro lado, el corredor de 40 años no está menos decidido que en su última aparición en el Tour de Francia. La prueba más exigente. «Honestamente, yo no sé. El recorrido es como Lieja-Bastoña-Lieja todos los días y si duele ால் Como puedes ver arriba, no es tan divertido. Probablemente deberíamos volver a otras especies accesibles».Finaliza el ex campeón belga.