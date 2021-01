Una aplicación para recopilar todos tus servicios de mensajería.

Con la polémica en torno a WhatsApp, muchos usuarios lo están considerando Sal del servicio de noticias o ya lo has hecho. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para esta salida puede ser el miedo a perder el contacto con familiares. Aquellos que no planean cambiar a un uso competitivo.

A lo largo de los años, hay que decir que los servicios de mensajería en los teléfonos inteligentes han proliferado. Con la excepción de SMS, RCS o iMessage en el iPhone, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Signal, Telegram, Descart, Instagram o los chats de Google, es posible que tengamos contactos que usen un solo servicio o que no estén dispuestos a responder a los mensajes. En otra plataforma.

Es en este contexto que Eric Mikhovsky anunció esta semana la introducción de una nueva aplicación de mensajería: Beeper. No es un servicio más que compite con todos los demás, sino una especie de metamorfosis que permite integrar todos los demás servicios.

Alerta de nueva aplicación: He estado trabajando en Beeper por un tiempo, ¡y hoy comenzamos! Es una aplicación para chatear en iMessage, WhatsApp y otras 13 redes. He estado usando esto como mi cliente de chat predeterminado durante los últimos 2 años y no retrocederé. Echale un vistazo https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

– Eric Migikovsky (ericmigi) 20 de enero de 2021