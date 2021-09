Un Real Garden Blue para Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo

A pesar de la riqueza de su socio Cristiano Ronaldo, no puede permitirse casi nada y dice que hace otras tareas del hogar, incluida la cocina de la argentina Georgina Rodríguez. Cinco años después, se abrió sobre la vida familiar mientras los fanáticos se preguntaban si la pareja estaba casada. Llamó a Cristiano “Marido”, el marido en español.

La modelo argentina Georgina Rodríguez ha revelado abiertamente sobre su carrera de cinco años con su pareja. Llamó “marido” a Cristiano y se llevó a su marido. “ Cristiano es un gran padre y el mejor marido con el que puedo soñar. Pero no cocina. Después de entrenar durante toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un cocinero y, a veces, cocino yo. Es imposible reemplazar una lámpara en nuestra casa, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿reemplazarías una lámpara a casi 20 pies del suelo? ? Ella preguntó.

⁇ No mejor. Quiero cuidarlo y dedicarme a ser lo mejor que pueda ser. Yo me ocuparé del resto. Mantengo todo funcionando. Quiero cuidar mi casa y mi familia. Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno. Aprendí mucho de el. Me ayuda, me enseña y me anima. Al final del día, reflexionas sobre lo que ves y yo lo veo. Aunque ya soy una mujer sana y atlética, gracias a él hoy todavía me siento mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, era Cristiano Ronaldo. Pero todo ha cambiado. El es mi inspiracion Georgina reveló.

Tenga en cuenta que Georgina Rodríguez es la mujer que usó el anillo de compromiso de diamantes más caro del mundo, habiendo recibido 6 615,000 de su socio Cristiano Ronaldo. La madre de Cristiano, Dolores Avero, describió a Georgina como su futura “nuera” en entrevistas. ” Ella es la madre de mi nieta. Ella es la futura nuera. Todavía no es mi nuera. Ella es la futura nuera. El es una persona muy tranquila Ella dijo.