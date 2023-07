Un petrolero se burla de los coches eléctricos en…

el compañías petroleras Nos conocemos mandar Después de todo, porque si todavía hay petróleo en el planeta, también tendrán que cambiar a él.Otros modelos de negocio cuando coche eléctrico será deber. Esto explica por qué muchos de ellos están tratando de adoptar la transición hacia una movilidad más ecológica, en particular mediante la instalación y gestión de flotas de estaciones de carga. TotalEnergies y Shell, por ejemplo, están trabajando en muchos de estos proyectos.

en Europaallá extremo del transportador (en su forma actual de todos modos) también se acelerará desde 1cualquier Enero de 2035, no se podrán vender más coches térmicos nuevos. Es por esto que algunas compañías petroleras han comenzado a retirarse de su red de distribución.

no feliz

Dicho esto, mucho cisternas aun los esconde desacuerdo sobre esta transición que consideran demasiado rápida y manifiestamente innecesaria. Algunos de ellos parecen alzar la voz. es para el aceite móvila Subsidiario Del grupo estadounidense exxonmobilque fue publicado por A. video Algo sorprendente en YouTube. Y no quedó ahí porque la empresa también compró espacios publicitarios para mostrar esta cápsula en la televisión.

el película Dura dos minutos y las personas en la vida cotidiana muestran quiénes son. Enchufado o conectado a millas de cable. El resultado: estas personas viven vidas de miseria, porque en última instancia, están conectados a ellos. privados de su libertad de movimiento Desde entonces, inevitablemente, los cables acaban enredándose. I’similitud parcial con coche eléctrico Evidentemente: como la autonomía es limitada y hay que recargar más que repostar, los automovilistas que conducen un vehículo eléctrico también se ven privados de una parte de su libertad.

Descubre tu libertad

al final del lugar, mensaje No puede ser más claro: «La vida está muy conectada, muy programada. Desconéctate y descubre la diversión de la carretera. For the Love of Driving» podemos leer mientras vemos a un motorista encontrar una sonrisa al volante de un coche térmico.

Y Mobil Oil señala que, según un estudio, «más de la mitad de los estadounidenses piensan que síAlgunos de los mejores momentos de la vida suceden en el auto Desde la emoción de sacar el carné de conducir hasta las salidas familiares hasta el sonido de la música a medida que pasan los kilómetros. Está claro que simplistaPero uno se pregunta cuál será el impacto de esta película. Y si va a imitar.