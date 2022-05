Un parásito te hará atractivo, es un descubrimiento científico

Investigadores estadounidenses han descubierto un parásito que nos hace más… ¡hermosos! Toxoplasma gondii en realidad puede alterar nuestra percepción de la apariencia, pero ¿cómo?

Él Toxoplasma gondii Hay Un parásito, manipula el comportamiento del organismo infectante. Por ejemplo, después de infectar a un ratón, lo empuja directamente hacia las garras.Un gato, Sin embargo, sus depredadores naturales. Gran éxito para ParásitoUn gato debe estar infectado para reproducirse.

Ojo, el Toxoplasma gondii no solo afecta a gatos o roedores sino también a otros animales y ¡Humanos! En Un estudioPublicado el 25 de marzo en la revista Biology and Medicine Birje, El 50% de la raza humana está contaminada por este parásito.

Trastornos mentales y cambios en los rasgos faciales

Normalmente, el parásito pasa desapercibido en nuestro organismo hasta que muere. Sin embargo, Algunos, después de ser contaminados, pueden desarrollar algunos trastornos mentales. Como EsquizofreniaDesde Pensamientos suicidasO Trastorno compulsivo frenético. quiero decir, es En mujeres embarazadas, el parásito puede atravesar la placenta y suponer un riesgo Embrión.

Los científicos estadounidenses se han preguntado si el parásito, como las ratas, puede afectar nuestro comportamiento o incluso nuestra apariencia física. Primero evaluaron el atractivo autopercibido Por personas portadoras o no del parásito, o por la imagen que tienen de sí mismas. Según los resultados del estudio: 35 portadores de parásitos y 178 no. Las personas con Toxoplasma gondii pueden considerarse Gracias al cambio sutil de los rasgos faciales, son más atractivos que los que no tienen infección. Y lamentablemente esto no es una broma…

¿El parásito realmente te hace “tan hermosa”?

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron más de veinte fotografías del rostro de cada participante, fueran parásitos o no. Analizó varios de estos criterios y desarrolló la «escala de belleza» Índice de masa corporal (IMC), asimetría facial, número de parejas sexuales, número de infecciones menores O La relación ancho/alto del rostro, es decir, la asimetría facial. Criterios subjetivos que surgen del sombrero de una bruja, desconocidos para la verdadera ciencia… Extraño…

Entonces ellos Calcularon su hipnosis y su salud Esta «escala de belleza» subjetiva es de 1 a 10: 1 para friki o mala salud y 10 para muy atractivo o buena salud. Los científicos también trabajaron en películas.Perfil general de las víctimas y no víctimas del parásito.

© Javier I. Borráz-León et al. Birje

Los resultados son inquietantes y algo confusos… de hecho, Las mujeres infectadas con este parásito, por ejemplo, tenían un IMC más bajo y tenían más relaciones sexuales con hombres que otras. Investigadores estadounidenses también han descubierto Las personas afectadas exhibirán menos asimetría facial que otras. Este puede ser uno de los síntomas de la buena salud de una persona. Esta es la razón por la cual las personas con Toxoplasma gondii son consideradas por otros como «más bonitas» y saludables que aquellas sin el parásito.

¿Hay una explicación científica?

Pero, ¿cómo puede un simple parásito cambiar nuestra apariencia? Los científicos todavía no saben muchas cosas, pero así lo creen. Toxoplasma gondii afecta los niveles de testosterona y luego altera las propiedades físicas asociadas con esta hormona.

Otra hipótesis sería que El parásito puede aumentar la tasa metabólica, afectando la percepción de que las personas afectadas por el parásito tienen su propia salud y atractivo. La tasa metabólica es la cantidad de energía que el cuerpo quema en reposo cada día.

Actualmente, los investigadores solo están seguros de una cosa. Puede ser toxoplasma gondii de transmisión sexual Tal y como afirmaron en su comunicado:

» Sin embargo, los cambios fenotípicos encontrados en sujetos infectados con toxoplasma pueden indicar beneficios relacionados con la propagación del parásito porque d. Sexualmente. ⁇

Belleza y buena salud La ecuación de éxito del toxoplasma gondii aumenta las posibilidades de que se propague. Sin embargo, el misterio de este parásito aún persiste y su mecanismo se ha aclarado un poco.Confirmado por los autores de la publicación científica:

«Por lo tanto, es posible que los mismos efectos informados en ratones infectados puedan estar presentes en humanos con toxoplasma».

Porque la belleza no debe ser definida por estándares, sean parásitos o no Cada rostro, aunque asimétrico, juega su papel en su singularidad y singularidad. Y como Milan Gundera El ser es una dulzura insoportableAbogado “Falsa belleza, la última etapa en la historia de la belleza. ⁇ Por último, sólo si es realmente legal.



