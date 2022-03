Un nuevo estudio relaciona nuevamente los edulcorantes artificiales con el cáncer

– Doraemon9572 / Shutterstock.com

Los dulces se consideran una buena alternativa al azúcar, especialmente para diabéticos y con sobrepeso, ya que estos productos también pueden tener efectos peligrosos para la salud. En particular, los edulcorantes artificiales aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, según un nuevo estudio.

El riesgo de desarrollar cáncer es un 22% mayor

los Edulcorantes artificiales Sustancias químicas añadidas a ciertos alimentos y Bebidas Dales un sabor dulce. Pueden venir en una variedad de formas para uso doméstico. Generalmente, estos edulcorantes artificiales se usan para dar un sabor azucarado, pero sin el contenido de carbohidratos y calorías del azúcar. Por eso, pero porque una pequeña cantidad es suficiente para endulzar postres y bebidas, este producto es muy apreciado entre consumidores y fabricantes.

Sin embargo, los beneficios de los edulcorantes artificiales pueden superar sus efectos negativos para la salud. De hecho, ha habido largas discusiones sobre los efectos nocivos de los dulces, incluidas las posibles interacciones entre estos productos y los riesgos de su desarrollo. Cáncer. A pesar de las diferentes opiniones sobre el tema, un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Sorbonne Paris Nord y el INSERM muestra que el vínculo entre los edulcorantes artificiales y el cáncer es muy real.

En particular, los resultados del estudio publicado en la revista Medicina PLOS Se ha demostrado que las personas que consumen cualquier tipo de edulcorante artificial tienen un 22% más de riesgo de desarrollar cáncer. Los científicos también han señalado que el aspartamo y la azalea potásica -el edulcorante más utilizado en las llamadas bebidas «light»- suponen un mayor riesgo en comparación con otro tipo de dulces. Por el contrario, la sacarosa parecía estar menos asociada con el cáncer. Los investigadores también han descubierto que los riesgos aumentan con la cantidad de dulces consumidos.

Un estudio que divide a la comunidad científica

Con este fin, los investigadores examinaron datos de 102.865 personas que participaron en el estudio. Neutrinet-Salud, Lanzado en 2009 y todavía está en curso. Esto permitió recopilar información, especialmente sobre antecedentes médicos, datos sociodemográficos, dieta, estilo de vida y salud de los participantes. La información sobre la ingesta de edulcorantes artificiales se recopiló a partir de la información sobre sus hábitos alimentarios. Luego, estos datos se vincularon con diagnósticos de cáncer en las articulaciones. Los investigadores también observaron algunos de los factores asociados con el riesgo de cáncer, como la edad, el tabaquismo, la mala alimentación y la falta de actividad física.

Ante los resultados de su estudio, los investigadores concluyeron que los edulcorantes artificiales no son una buena alternativa al azúcar, aunque no descartan la posibilidad de una unión ligada al estilo de vida del consumidor. » Estos hallazgos no respaldan el uso de edulcorantes como una alternativa segura al azúcar y brindan nuevos conocimientos sobre la controversia en torno a sus posibles efectos adversos para la salud. La coordinadora del estudio, la Dra. Mathilde Dovier, dijo Una declaración.

Aunque este estudio parece proporcionar pruebas sólidas de una asociación entre los edulcorantes artificiales y el cáncer, los resultados son controvertidos y, por lo tanto, no unánimes. En particular, los científicos han argumentado que el estudio en realidad establece un vínculo y no es un vínculo causal entre los edulcorantes artificiales y el cáncer. En otras palabras, la AFP informa que creen que el estudio no es suficiente para demostrar que los dulces en realidad causan cáncer. Francia24.