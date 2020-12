Un misterioso piloto de “Jet Back Man” disparado a cientos de metros sobre el cielo será lanzado – Jigsaw

25 de diciembre de 2020 a las 14:00 Vídeo







En agosto de 2020, llévelo a la espalda como una bolsa y vuele en el cielo con la fuerza de la inyección a chorroJet packSe convirtió en un gran tema cuando un hombre armado volaba cerca del avión. El 21 de diciembre, un piloto de la Escuela de Aviación de Los Ángeles vio a un hombre de una mochila propulsora volando a varios cientos de metros de altura y se lanzó una película sobre la situación.

La figura de un hombre que lleva un jet bag volando a la misma altura que un avión fue vista varias veces en 2020. Visto en agostoAeropuerto internacional de Los ÁngelesUn avión de American Airlines que volaba a 16 km del aeropuerto en 1997 dijo a la torre de control del aeropuerto que “este avión adelantó a alguien equipado con una bolsa de reacción”. En este momento, el avión tenía unos 3000 pies (unos 910 m) de altura en 1997, y el hombre de la bolsa de chorro volaba a la misma altitud, y la distancia entre el avión y el hombre de la bolsa de chorro era de sólo unos 270 metros (300 yardas). Eso.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración Federal de Aviación (FAA) se propusieron investigar al hombre del jet-back porque los vuelos cerca del aeropuerto a la pista han sido bloqueados. Sin embargo, dos meses después, en octubre, un hombre del jet pack volvió a presenciar cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El vuelo 006 de China Airlines, que vio a un hombre con una bolsa de chorro en octubre, fue el último en ver “algo así como una caja de avión con una bolsa de chorro a 6000 pies”. La altura es más alta que la del caso.

Y el 21 de diciembre, esta vez en CaliforniaTorranceEscuela de formación de pilotosAcademia de pilotos de hondaEl piloto vio a un hombre con un jet pack en una playa de Los Ángeles, que usa para entrenar.

Según la Sling Pilot Academy, el aprendiz es de Los Ángeles.Península de Burroughs VerdisCuandoSanta catalinaDijo que mientras volaba a una altitud de 3.000 pies (unos 910 metros) en el área de entrenamiento entre los dos, vio un “objeto parecido a un hombre que lleva una bolsa de reacción” volando en la dirección opuesta a la aeronave.

Esta vez, la instructora Brandi Fokelman, sentada en el lado derecho del avión, está disparando a un hombre del jet pack con un teléfono inteligente, y la imagen real está publicada en Instagram.



Cuando empieza la película …



Con la Isla Santa Catalina al fondo, se puede ver un pequeño punto negro que se mueve hacia el cielo.



Un barco viaja cientos de metros por debajo de un punto negro …



Diferente de aviones y drones normales.



Si amplía más, encontrará que el objeto tiene una forma similar a la del hombre.



La figura del hombre de la mochila propulsora que se movía en dirección opuesta al avión pronto desapareció. Aunque el piloto le dijo a la FAA que se encontró con un objeto misterioso, presentó una declaración oficial porque no había información sobre el hombre de la mochila propulsora utilizado para la comunicación inalámbrica utilizada en el área de entrenamiento, ni más información. Parece que no es así. La FAA dijo en un comunicado oficial que no había ningún informe oficial disponible sobre el asunto.



Drive, el medio de comunicación extranjero que informó el incidente, dijo que el jet pack existente tiene un límite de viaje muy estrecho, por lo que volar con más de mil pies de tráfico es confuso. El “dron de aspecto humano” representa la posibilidad de ser un humano jet pack, como se muestra en la siguiente película.

