Un mes antes de la COP26, la presión aumenta en los estados

Greta Dunberg, activista medioambiental, durante una huelga climática organizada por estudiantes en Milán (Italia) el 1 de octubre de 2021. Flavio Low Scalso / Reuters

Nueva velocidad pero mucho más trabajo. Esto proviene de los preparativos de tres días para la importante Conferencia sobre el Clima Global que se celebrará en Glasgow (Escocia) en noviembre. Ministros y delegados de unos cincuenta países (Estados Unidos, China, India, Francia, Japón, pero también países e islas en desarrollo) asistieron a Milán, Italia, del jueves 30 de septiembre al sábado 2 de octubre. “Antes de la COP26”, Un ejercicio para abordar los temas candentes en el centro de la COP26 en un mes.

“Todo el mundo entiende que Glasgow representa un paso importante en el establecimiento de la ambición de esta década”., Comentó Alok Sharma, presidente británico de la COP26, durante la conferencia de prensa final del sábado. Discusiones de bienvenida “Muy creativo”, Con uno “Real sentido de urgencia”, El lo notó “El consenso es que tenemos que hacer mucho más para que sea posible controlar el calentamiento global a 1,5 ° c ⁇.

“Estos tres días han mostrado buen humor, con menos acusaciones que antes, También se refiere a un negociador de un país occidental. Pero debemos ser honestos, tenemos la esperanza de que las nuevas promesas se hagan pronto, pero con la COP26 será muy difícil conseguir planes climáticos que nos lleven por la senda de 1, 5 C. “

Según una evaluación reciente de las Naciones Unidas, los compromisos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son espontáneos por parte de los estados, lo que lleva al planeta al calentamiento global. “Desastre” A finales de siglo debería limitarse a 2,7 C, menos de 2 ° C del Acuerdo de París y 1,5 C si es posible.

El mundo está en la senda "catastrófica" del calentamiento global de 2,7 ° C

Este acuerdo internacional, sellado en 2015, permite a los estados presentar nuevos proyectos – “Contribuciones determinadas a nivel nacional” (NDC en inglés) – Gran ambición cada cinco años hasta que se logre la máxima neutralidad de carbono para 2050. La primera fecha límite para este ambicioso cambio se llevará a cabo en la COP26 del 31 de octubre al 12 de noviembre, que se pospuso un año debido a la difusión internacional del Gobierno 19. Sin embargo, al 31 de julio, solo 113 de las 191 partes habían presentado nuevas NDC para ratificar el Acuerdo de París, de acuerdo con el plazo establecido por la ONU. Salió de 78 países y representó la mitad de las emisiones globales (principalmente China, India, Turquía y Arabia Saudita), que no cumplió con las nuevas promesas.

