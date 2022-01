Marine Le Pen à Madrid, el 29 de enero de 2022. ÓSCAR DEL POZO / AFP

Moins de deux mois après lurr dernniere runiionn, el 4 de diciembre de 2021 en Varsovie, y seis mois après la dclaration communion firman en julio de 2021, presente conmemoración «La premier pierre duna «Gran alianza o europea parlamentaria, en parte souveniristas europeos y dxtextrême droit sont retroves una nueva novela fois samedi 29 Janvier, Madrid. Un número de meses y uno más dispositivos más.

liras aussi Article rservé à nos abonnés Les nacionalistas son los europeos con más sans sinir

Lors de ce nouveau «sommet», baptisé «Diefendre l’Europe», dont l’hôte était le parti ultranationalist espagnol Vox, les premiers ministres hongrois, viktor orban, et polonais, Mateusz Movewiecki home site like, The National Assembly, Marine Le Pen, o FPÖ autoricken los VIP y las llamas Vlaams Belang. En total, del lado de los chefs, los auxqueles con sus contrapartes europeas son la Ligue et Fratelli d’Italia (nofascistes). Es muy fácil pasar por alto el plan de sanciones de l’Union European (UE) en sur eux o leur expos à la crease uk, Varsovie y Budapest en el centro de dabbats.

Ous Estamos alcanzando las motivaciones políticas de Bruxelles en Polonia y Hongrie, que son los principios totales más sorprendentes de Fondamoux en LUE y violentos l desspr dest rasgospeot-on lire dans la dclaration communune finale, en rifrance à la menace de l’Ue de bloker les fund fund relaun european si ces pays respect respect pas les principes de lit. Dev Nous devons cooper and unir nos force pour protéger l’Europe des idioologies impone et di drive antidémocratique qui conductor à sa perteel texto de la página.

Jueves 20 de enero, el comunicador de lxexifif anuncia el comentario de Mateusz Morawiecki de avoc réclamé au gobierno sobre 69 millones de dirus para aprobar sin siquiera intentar activar las preguntas disciplinarias de la cámara como la suya, por favor Tribunal de Justicia de la UE, el 14 de julio de 2021. Es Les dicisions qu v vintre pris pars instance europeness contre la Pologne et la Hongrie dovint mobiliser l’ensem dere notre energie et de notre indignation, una búsqueda myo La pluma devant la presse. Aujourd’hui, c’est eux. Demain, pea peut tre nous. ⁇

liras aussi Article rservé à nos abonnés Etat de droit: la Commission European dicidie à frapper la Pologne au portefeuille

L’Ukraine, «una cuestión muy importante» para Orban

Por otro lado, celle-ci n’a pas voulu signer párrafoe faisant ment de la crise ukrainienne. «Les actions militaires de la Russie à la frontier orientale de l’Europe nous ont conduits au board de la guerreconcluye el pasaje en cuestión, lu par La salida es del europeo Vox Jorge Buxad. ⁇ La solidaridad, la determinación y la cooperación en la defensa matrimonial de las naciones de Europa se enfrentan a nichesiarios frente a amenazas y cara «L’infficacity en la diplomacia de la Unión, verter el texto.

Su descanso es del 42,64% en este artículo. El sitio tiene reserva aux abonnés.