Un hombre con cáncer de pulmón terminal se ha salvado en los Estados Unidos mediante una cirugía de trasplante dual

Médicos de EE. UU. anunciaron el jueves que lograron realizar una cirugía de trasplante de pulmón dual en un paciente con cáncer de pulmón terminal, lo que ha aumentado la confianza en otros pacientes avanzados.

El paciente en cuestión, Albert Gauri, de 54 años, no fumador, pasó siete horas en la mesa de operaciones del Northwest Medical Center de Chicago el 25 de septiembre de 2021 para recibir su nuevo pulmón.

Después de seis meses, sus nuevos pulmones funcionan bien y no hay rastro de células cancerosas en su cuerpo.

«Las cirugías de trasplante de pulmón son muy raras en el cáncer de pulmón, con muy pocos ejemplos», dijo Ankit Bharat, cirujano torácico jefe de Northwest Medicine.

«Para los pacientes con cáncer en etapa 4, la cirugía de trasplante de pulmón no se consideraba del todo cuestionable, pero dado que el cáncer de Albert solo estaba en el pecho, creíamos que la cirugía podría eliminar todas las células cancerosas y salvarle la vida».

Los cirujanos generalmente son reacios a realizar este tipo de trasplante porque el riesgo de recurrencia en un paciente que tiene que tomar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo es muy alto, incluso si solo hay unas pocas células cancerosas en el cuerpo.

Las primeras cirugías fracasaron, pero ahora los médicos saben más sobre cómo se propaga el cáncer.

Los síntomas de Albert Gauri aparecieron a principios de 2020: dolor de espalda, estornudos, secreción nasal, tos…

Este trabajador de la construcción de Chicago inicialmente pensó que era Covit-19 cuando comenzó a sangrar y llamó a su médico.

Las pruebas revelan cáncer en etapa 1. “Pero debido a la ola de Govit-19, no pude comenzar el tratamiento de inmediato”, dijo en un comunicado.

Para julio de 2020, su cáncer había empeorado a la etapa 2. Y la quimioterapia no evitó una mayor progresión en las etapas 3 y 4.

Cuando su hermana le contó sobre la cirugía de trasplante de pulmón en el Northwest Medical Hospital, un pionero en el campo, le dijeron que no sobreviviría.

Para 2020, un equipo dirigido por el cirujano Ankit Bharat ya había realizado una operación de doble trasplante a una joven que padecía cáncer de pulmón por Govit-19.

– «Reír» –

Después de más intentos de tratamiento, Albert Gauri, cuya condición se estaba deteriorando, fue considerado elegible para este trasplante porque su cáncer, en etapa 4, no se había propagado a ningún otro órgano.

El equipo que lo operó tuvo que eliminar «trillones» de células cancerosas de sus pulmones en seis horas, sin contacto con el pecho o el torrente sanguíneo.

«Fue una noche emocionante», dijo sucintamente Ankit Bharat.

Albert Gauri ahora puede llevar una vida normal, trabajar o jugar sin ayuda respiratoria.

“No me he reído en más de un año, pero ahora no puedo parar”, dijo.

Tras su éxito, el equipo de Ankit Bharat comenzó a desarrollar nuevos protocolos para determinar quién era elegible para dicho tratamiento.

“Ahora creemos firmemente que es posible ofrecer una cirugía alternativa en el caso del cáncer.

El cáncer de pulmón es el cáncer más peligroso en los Estados Unidos y representa aproximadamente una de cada cuatro muertes.