Un estudio metodológico de las Montañas del Poder, Pokémon Go – BreakPhillip

Durante el evento “Power Mountains” en Pokémon Go, un estudio de método permite a los practicantes recolectar Pokémon. ¡Descubra las diversas tareas y recompensas de este estudio!

El Temporada de herencia Continúa en Pokémon Go, ahora con el presidente Spark con los jugadores. Un evento titulado “Montañas de poder” permite a los jugadores concentrarse en ese tipo de Pokémon. Roca y acero.

Huyendo de esta semana especial Viernes 7 de enero de 10 a 20 h, jueves 13 de enero., Un estudio de sistema que permite a los jugadores recolectar Pokémon asociados con el evento y otros premios. A continuación, le indicamos cómo completar este curso de una sola vez.

Un estudio metodológico de las Montañas del Poder, Pokémon Go

Desde Viernes 7 de enero de 10 a 20 h, jueves 13 de enero.

Este curso es un curso de una sola vez, lo que significa que debe completarlo antes del tiempo asignado porque será demasiado tarde.

Paso 1/2

Recompensas: Origen Absol , 1000 entrantes, 10 superbolas



Paso 2/2

Recompensas: Origen Brumoso , 2.000 titulares, 10 hiperbolas

Posible encuentro brillante

Este evento es parte de la Temporada Legacy que tendrá lugar el miércoles 1 de diciembre de 2021 de 10 a.m. a 10 a.m. el martes 1 de marzo de 2022 en Pokémon Go. Esta temporada permite a los jugadores encontrar diferentes Pokémon según su ubicación y hemisferio.

