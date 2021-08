Un estudiante de la región de Bamiyán, en el centro de Afganistán.

Los talibanes frente a un salón de belleza en Kabul el 18 de agosto etiquetaron carteles que representaban a mujeres. Representante Kohsar / AFP

“Tengo miedo. En los últimos días, he notado que las banderas blancas de los talibanes han reemplazado a las banderas tricolores de Afganistán.

Son los nuevos maestros de Bamiyan. Mi ciudad natal lleva el nombre de dos Budas [détruits en 2001 par les mêmes insurgés], Cayó sin guerra el 15 de agosto. El gobernador abandonó el campamento. Desde entonces, como muchas mujeres afganas, no he caminado por las calles. Me preocupo por mí y mi futuro. Conducen con éxito la ciudad en vehículos gubernamentales incautados por los talibanes. Sacan comida de las personas a la fuerza. Bamiyán es ahora su ciudad al igual que el resto de Afganistán.

“En mi computadora, todavía no me importa borrar fotos de nuestro club, incluidas las chicas y chicos que vemos, en bicicleta. Las guardo en un archivo y seleccioné la opción” Ocultar “.

Pertenezco a un club de bicicletas. En este grupo ya se han ido muchos de mis compañeros. Un amigo mío fue a Kabul. No sé si todavía existe. Moralmente, no estaba bien. No podía dejar de llorar. Me pregunto si podré seguir en bicicleta y estudiar. Este año, consideré que entrenar era parte de la Selección Nacional de Ciclismo Femenina de Afganistán. Ya había empezado a estudiar inglés para postularme a una maestría en geografía. Con la llegada de los talibanes, las mujeres no tenemos la oportunidad de ir a la universidad y trabajar.

Para evitar que los talibanes entraran en nuestra casa, guardé toda mi ropa deportiva en una caja que había escondido. En mi computadora, no pude soportar borrar las fotos de nuestro club, incluidas las niñas y los niños que vemos, en bicicleta. Los puse en un archivo y seleccioné la opción “Ocultar”. Tengo 24 años, me siento sola y escucho que los talibanes persiguen a mujeres afganas solteras. Me temo que me verán obligada a casarme con un miembro del Talibán. No sé qué esperar.

Yo soy hazara [minorité chiite en Afghanistan et cible des talibans, islamistes sunnites]. Los talibanes no reconocieron nuestra obediencia. La última vez que estuvieron en el poder [de 1996 à 2001], Masacraron a muchos hazaras. En ese momento, mi familia se refugió en Irán.

Una vez más, probablemente seremos deportados. Mi hermano mayor, que trabajaba en una organización estadounidense, ya se mudó a Pakistán hace unos días. Le asustaban los rumores de que las personas que trabajaban para extranjeros o para el gobierno serían arrestadas o asesinadas por los talibanes.

Creo que hoy me refugiaré en Pakistán o Irán. Pero no tengo pasaporte y la oficina de pasaportes de Kabul está cerrada. ¿Francia emite una visa? ¿Cuales son las condiciones? “

