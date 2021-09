Un empleado acepta que le paguen en efectivo y recibe su salario … en un balde lleno de monedas de 5 centavos

Ryan Keough, un empleado de un bar de Dublín, ha estado postulando durante semanas después de su último cheque de pago. ¡Al aceptar recibir su salario en efectivo, este empleado no esperaba esto! Finalmente su jefe se lo dio … ¡en un balde que contenía casi 30 kg de monedas de 5 céntimos!

Ryan Keough trabajaba en Elvis, un pub en South William Street en Dublín, Irlanda. Acababa de terminar sus últimos días de trabajo y esperaba con impaciencia recibir su último salario. “He estado persiguiendo mi último cheque de pago durante semanas”.El joven escribió en su cuenta de Twitter.

Su jefe le preguntó si podía pagarle en efectivo y ya no tenía sus extractos bancarios. ¡Ryan, al aceptarlo, claramente no se esperaba esto! Finalmente recibió una carta de su jefe diciéndole que su nómina estaba frente a la puerta principal del bar. El descubrimiento fue una sorpresa para el ex empleado. “Finalmente recibí mi cheque de pago, pero en un balde de centavos”.Agrega en la red social.

El cubo pesa unos 30 kg y en realidad contiene monedas rojas de 5 céntimos. Con la prueba, publicó una foto de su balde en una balanza en su cuenta de Twitter. “Una guía de cubos para todos los infieles también”comentó.

Varios internautas lo alentaron a denunciar tal comportamiento.